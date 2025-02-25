Экс-министр обороны Кузьмук отметил свое 70-летие в Монако, где его родственники имеют имущество: резонансные подробности. Видео

Бывший руководитель Министерства обороны Украины Александр Кузьмук отметил свое 70-летие в Монако. Празднование состоялось в апреле 2024 года в ресторане African Queen, расположенном на территории яхт-клуба.

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Родственники Кузьмука владеют там недвижимостью. Сам экс-министр подтвердил, что находился в Монако вместе с семьей, но подчеркнул, что мероприятие не было масштабным. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Генерал объяснил, что юбилей прошел в тесном семейном кругу, назвав это "ужином". По его словам, на праздновании были только самые близкие родственники, включая дочь, зятя, жену и сватов. По его словам, это был просто "ужин".

"Была моя семья, несколько человек. Все не было каким-то масштабным, а только моя дочь, зять, сваты, я, жена и все. Мы приехали за три дня до них и там я отпраздновал, потому что я не думал, чтобы в это время в Украине праздновать юбилеи", – сказал он.

Кроме подтверждения празднования, Кузьмук признал, что его семья уже 20-30 лет владеет недвижимостью в Монако. В то же время, он не уточнил, какое именно имущество принадлежит его близким и из каких средств оно было приобретено. Однако речь идет об имуществе сватов, зятя, внуков и дочери.

Что известно о Кузьмуке и его карьере

Александр Кузьмук родился 17 апреля 1954 в городе Славута Хмельницкой области.

Сначала учился в Харьковском высшем танковом командном училище, которое окончил в 1975 году. Позже поступил в Военную академию бронетанковых войск и академию Вооруженных сил Украины. Его специальность – соединение и объединение Вооруженных Сил, квалификация – магистр государственного военного управления. Кандидат военных наук.

Кузьмук служил в Вооруженных Силах СССР с 1975 по 1990 год, пройдя разные командные должности. С 1990 по 1995 год являлся начальником штаба и командиром дивизии, а в 1995 году возглавил Национальную гвардию Украины. В 1996-2001 годах занимал должность министра обороны, получив звание генерала армии.

С 2002 по 2006 год был народным депутатом, а в 2004-2005 годах во второй раз возглавил Министерство обороны.

В 2007 году стал вице-премьер-министр, а затем депутатом Верховной Рады. В 2012-2014 годах был депутатом VII созыва от Партии регионов, а в 2014 году назначен внештатным советником президента по вопросам обороны.

На выборах 2014 года не прошел в парламент. В 2019 году был уволен с военной службы по возрасту.

Имеет жену Людмилу, сына Ивана (1975 г.р.) и дочь Марию (1985 г.р.).

Передача стратегической авиации России в обмен на газовый долг

Его руководство Минобороны (1996-2001 годы; 2004-2005 гг.) связывают с рядом громких событий, среди которых случайный ракетный удар по жилому дому в Броварах в 2000 году и сбивание российского самолета Ту-154 над Черным морем в 2001 году.

Кроме этого, по каденциям Кузьмука происходили значительные сокращения, а военную технику отдавали, в частности России.

В 1999 году Украина заключила межправительственное соглашение с Россией, в рамках которого были переданы стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также более 500 крылатых ракет Х-55. Это соглашение стало частью попытки погасить долг за российский газ, на тот момент составлявший около 275 млн долларов.

Переданные самолеты, в частности, Ту-160, продолжают использоваться Россией в боевых операциях. Согласно журналистскому расследованию, шесть из переданных самолетов до сих пор находятся на службе в российских военных силах. В то время как Киев отдал эти бомбардировщики в обмен на часть газового долга стоимость техники была значительно занижена, что стало одной из тем для расследования со стороны Верховной Рады Украины. Ведь это привело к подрыву обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Соглашение было подписано в Ялте с участием правительств Украины и России, когда премьер-министром Украины был Валерий Пустовойтенко, а Россией руководил Владимир Путин.

Кузьмук вступил в тероборону перед началом полномасштабной войны

67-летний генерал армии Александр Кузьмук за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России вступил в территориальную оборону. В интервью YouTube-канала "Типовой Военкомат" он рассказал, что 21 февраля 2022 года осознал неизбежность нападения и решил действовать. Поэтому генерал лично обратился в военкомат с заявлением, отметив, что через возраст не может быть мобилизован, но готов приобщиться добровольно. После этого его отнесли в состав территориальной обороны и направили в распоряжение командующего силами ТрО.

По словам Кузьмука, с этого момента он служит вместе с командующим территориальной обороной.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал высказался о российской армии, которая рассчитывала на стремительное наступление и скорый захват Киева, надеясь на поддержку местного населения. Враг ошибся, а сопротивление украинцев оказалось таким, на которое оккупанты не рассчитывали.

По его словам, действия российской армии были шаблонными, скопированными по опыту войны в Чечне и Сирии, где враг почти не сталкивался с сопротивлением. Однако на Украине эта тактика не сработала. Кроме того, армия РФ действует по сценарию нацистской Германии, используя тактику тотального уничтожения.

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