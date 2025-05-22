'Это большая помощь': жители прифронтовой Святогорской громады получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

"Тяжело" – этим словом характеризуют жизнь жители прифронтовой Святогорской громады Донецкой области. Территория обстреливается и днем, и ночью. Несмотря на высокую опасность, Фонд Рината Ахметова направил помощь для семей с детьми и людей наиболее уязвимых категорий, проживающих в громаде. На данный момент выдачи завершены.

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"Здесь нет цивилизации. Даже магазина нет. Поэтому сейчас трудно выживать, особенно пенсионерам. Сажаем овощи, но соберем ли что-то – не знаем", – говорит Анна Петровна, жительница поселка Крестище.

Сейчас она ухаживает за лежачей женщиной. Признается, что когда идет к ней через село, – чувствует страх и одиночество, ведь люди в основном прячутся по домам и не выходят во двор.

"Мой муж после инфаркта и инсульта, я тоже болею постоянно. Пенсия идет на лекарства. Каша, макароны, сахар – это большая помощь", – говорит Маргарита, жительница Крестища.

Выгрузка продуктовых наборов и их выдача в громаде происходят одновременно. По словам Николая Осиченко, руководителя Мариупольского телевидения и амбассадора Фонда, в Донецкой области сейчас действует принцип: "чем скорее, тем лучше".

О том, как выживают люди в прифронтовом населенном пункте смотрите по ссылке.

В целом Фонд передал жителям Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.