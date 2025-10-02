Эти знаки зодиака в октябре получат позитивные новости о наследстве и дополнительном доходе

Октябрь будет успешным в финансовых делах для трех знаков зодиака. Они могут получить хорошие новости о наследстве или неожиданной прибыли.

Как пишет Madeinvilnius, повезет Раку, Скорпиону и Козерогу. Их ожидают неожиданные возможности, которые принесут больше стабильности в их финансы.

Рак

Раки могут узнать о наследстве или унаследованном имуществе в этом месяце. Астрологи советуют быть ответственными, и преимущества, которые вы получите, будут долговременными. Также в ваших отношениях ожидается больше спокойствия и доверия.

Скорпион

В октябре Скорпионов ожидают хорошие финансовые новости. Стоит доверять своей интуиции, которая поможет вам принимать правильные решения. Денежная прибыль возможна от семьи, а вопросы наследства могут быть решены в вашу пользу.

Козерог

Козероги в октябре могут получить неожиданный подарок. Возможно наследование земли, жилья или другого имущества. Также вам повезет в карьере – появятся дополнительные ресурсы для роста.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

