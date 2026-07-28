Эти знаки зодиака самые расточительные: они всегда в долгах

Некоторым людям действительно везет с деньгами, и они умело ими распоряжаются. Они инвестируют, откладывают и тратят их с умом, поэтому никогда не жалуются на их нехватку. У них также бывают счастливые моменты в жизни – иногда они встречают кого-то влиятельного, иногда получают возможность заняться дополнительной работой, иногда им приходит в голову выгодная идея.

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Однако есть и те, кто постоянно жалуется на нехватку денег. Они тратят их бездумно, одалживают деньги и не возвращают, вместо этого погрязая во всё новых и новых долгах. Их кошельки всегда пусты. Оказывается, отношение человека к деньгам зависит не только от характера и воспитания, но и от знака зодиака, пишет OBOZ.UA.

Некоторые представители зодиака известны своим беззаботным отношением к финансовым вопросам. Говорят, что Рыбы в этом плане самые неудачливые. Они мечтатели, оторванные от реальности. Они планируют свой бюджет на следующий месяц несколько раз в день, и каждый раз получают разный результат. На самом деле это не имеет значения, потому что они всё равно не могут придерживаться плана.

Их эмоциональный подход к жизни, в частности к финансовым вопросам, становится их гибелью. Сначала они с ужасом копят каждую копейку, а потом, поддавшись импульсу, тратят её на какую-то прихоть, надеясь, что "как-нибудь уладится". Рыбам также трудно отказать, и они будут одалживать деньги другим, даже если у них не хватает средств, чтобы оплатить счета позже.

Рыб считают расточителями, но, несмотря на финансовые трудности, им удаётся оставаться на плаву своим уникальным образом. Весы обладают схожими способностями: они любят красивые вещи и тратят на них много денег. Обычно это не их собственные деньги, поскольку окружающие их обожают и осыпают подарками.

Если бы Весы вели семейный бюджет, холодильник опустел бы уже через два дня. Зато дом кишел бы новыми коврами, шторами и всевозможными безделушками – конечно же, высочайшего качества. Весы также любят тратить деньги на подарки для близких.

Овны, Львы и Водолеи также относятся к роскошным знакам зодиака. Овны действуют быстрее, чем думают, поэтому иногда импульсивно тратят много денег. Только позже они понимают, что это было напрасно. Львы любят блистать. Чтобы выделиться из толпы, они готовы тратить много денег, и обычно так и поступают. Они часто живут не по средствам.

Водолеи, напротив, живут в своём собственном мире и не заботятся о материальных вещах. Они много тратят на благотворительность и свои увлечения. Они поддаются увлечениям, иногда дорогостоящим. Поэтому деньги у них ускользают сквозь пальцы.

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