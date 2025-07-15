Эти вещи нельзя оставлять в автомобиле летом: они могут вызвать пожар

В летнюю жару температура в салоне автомобиля может достигать 60–80 градусов и выше, при таких условиях даже обычные вещи становятся потенциально опасными. Некоторые предметы способны вызвать возгорание или пожар.

Видео дня

Чтобы избежать риска, важно знать, что категорически нельзя оставлять в авто летом. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

Аэрозоли (дезодоранты, освежители, баллончики с краской)

Под давлением, и при перегреве предметы могут взорваться или воспламениться. Температурный риск: +50 градусов уже достаточно для расширения газа в баллончике.

Зажигалки и газовые баллоны

Опасность скрывается в том, что они могут взорваться или вытекать, образуя огнеопасную среду.

Пластиковые бутылки с водой

Прозрачная бутылка, оставленная на сиденье, фокусирует солнечный свет, как линза, и может вызвать воспламенение обшивки или бумаг.

Павербанки и аккумуляторы

При перегреве литий-ионные батареи могут загореться или даже взорваться. Особенно опасно когда эти предметы заряжаются или подключены к питанию.

Смартфоны, планшеты, ноутбуки

Они тоже имеют аккумуляторы, которые могут перегреться. Может начаться воспламенение при повреждении аккумулятора или перегреве под прямым солнцем.

Спички, зажигалки, свечи

Очевидная причина – могут загореться при достижении высокой температуры.

Растворители, чистящие средства, спирт

Легковоспламеняющиеся вещества – даже пар может заняться от искры или перегрева.

Бумага, салфетки, ткани

Если рядом источник фокусированного света (бутылка, очки) эти предметы могут начать тлеть.

Солнцезащитные очки со стеклянными линзами

Как и бутылки, они могут создавать эффект линзы, фокусируя солнце в одну точку.

Советы для избежания пожара в авто летом:

– не оставляйте вышеупомянутые предметы в салоне;

– паркуйте транспорт в тени или используйте отражающие экраны;

– установите систему охлаждения или немного открывайте окна для вентиляции;

– держите огнетушитель в багажнике (желательно порошковый или углекислотный).

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о действенных способах охлаждения квартиры без кондиционера. Благодаря простым лайфхакам можно снизить температуру в помещении и сохранить приятную прохладу.

Как писал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, начиная с 22 июля столбики термометров поднимутся выше +35 градусов, а возможно, и выше +40.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!