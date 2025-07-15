Эти вещи нельзя оставлять в автомобиле летом: они могут вызвать пожар
В летнюю жару температура в салоне автомобиля может достигать 60–80 градусов и выше, при таких условиях даже обычные вещи становятся потенциально опасными. Некоторые предметы способны вызвать возгорание или пожар.
Чтобы избежать риска, важно знать, что категорически нельзя оставлять в авто летом. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.
Аэрозоли (дезодоранты, освежители, баллончики с краской)
Под давлением, и при перегреве предметы могут взорваться или воспламениться. Температурный риск: +50 градусов уже достаточно для расширения газа в баллончике.
Зажигалки и газовые баллоны
Опасность скрывается в том, что они могут взорваться или вытекать, образуя огнеопасную среду.
Пластиковые бутылки с водой
Прозрачная бутылка, оставленная на сиденье, фокусирует солнечный свет, как линза, и может вызвать воспламенение обшивки или бумаг.
Павербанки и аккумуляторы
При перегреве литий-ионные батареи могут загореться или даже взорваться. Особенно опасно когда эти предметы заряжаются или подключены к питанию.
Смартфоны, планшеты, ноутбуки
Они тоже имеют аккумуляторы, которые могут перегреться. Может начаться воспламенение при повреждении аккумулятора или перегреве под прямым солнцем.
Спички, зажигалки, свечи
Очевидная причина – могут загореться при достижении высокой температуры.
Растворители, чистящие средства, спирт
Легковоспламеняющиеся вещества – даже пар может заняться от искры или перегрева.
Бумага, салфетки, ткани
Если рядом источник фокусированного света (бутылка, очки) эти предметы могут начать тлеть.
Солнцезащитные очки со стеклянными линзами
Как и бутылки, они могут создавать эффект линзы, фокусируя солнце в одну точку.
Советы для избежания пожара в авто летом:
– не оставляйте вышеупомянутые предметы в салоне;
– паркуйте транспорт в тени или используйте отражающие экраны;
– установите систему охлаждения или немного открывайте окна для вентиляции;
– держите огнетушитель в багажнике (желательно порошковый или углекислотный).
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о действенных способах охлаждения квартиры без кондиционера. Благодаря простым лайфхакам можно снизить температуру в помещении и сохранить приятную прохладу.
Как писал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, начиная с 22 июля столбики термометров поднимутся выше +35 градусов, а возможно, и выше +40.
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