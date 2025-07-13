'Не хочу пугать': синоптик сказала, когда в Украину резко придет жара выше +40

Примерно через неделю Украину накроет сильная жара. Начиная с 22 июля столбики термометров поднимутся выше +35 градусов, а возможно, и выше +40.

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Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. В то же время она уточнила, что прогноз предварительный, однако подготовиться к возможной жаре все же стоит.

"Не хочу заранее вас пугать, но в начале, через одну, следующей недели, ориентировочно во вторник, 22 июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть за +35 и, вероятно, до +40 градусов и даже немного выше", – отметила синоптик.

Диденко подчеркнула, что этот прогноз является предварительным и ближе к указанной дате может быть уточнен. Однако посоветовала подготовиться к жарким дням уже сейчас, запомнив основные правила "выживания" в жаркие дни.

"Быть хотя бы в плане осведомленности готовыми к любым серьезным метеорологическим событиям и не только метеорологических – наш долг, особенно сейчас. Жара все равно преобладает и порой будет донимать, поэтому стараемся экономить электроэнергию, чтобы не оказаться без охлаждения (и это касается не только обычного быта), избегаем излишеств, правильно легче питаемся и выбираем светлую натуральную тонкую одежду. Вода – пить и разумно купаться – прекрасно!" – посоветовала синоптик.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по мнению синоптика Игоря Кибальчича, в августе украинцев ждут тропические воздушные массы и угроза засухи.

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