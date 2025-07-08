Как быстро охладить квартиру в жару без кондиционера: пять действенных способов

В летнюю жару пребывание дома может стать настоящим испытанием, особенно при отсутствии кондиционера. Однако существуют проверенные способы охладить помещение без дорогих устройств.

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Благодаря простым лайфхакам можно снизить температуру в помещении и сохранить приятную прохладу. OBOZ.UA делится полезными советами.

Зашторьте окна с утра

До 80% тепла попадает в квартиру именно через окна. Закрывайте жалюзи или плотные шторы еще до восхода солнца, особенно с южной и западной стороны. Идеально – светоотражающие или blackout-шторы.

Проветривайте только ночью и рано утром

В дневную жару проветривание лишь повысит температуру в помещении. Открывайте окна после захода солнца и до утра – именно тогда воздух самый свежий.

Влажные полотенца и емкости с водой

Развешивайте мокрые полотенца на окнах или сушилке, таким образом вода испаряется и охлаждает воздух. А миски с холодной водой перед вентилятором помогут создать эффект импровизированного увлажнителя.

Выключайте приборы, которые греют

Телевизоры, лампы, зарядки и даже Wi-Fi роутер могут повышать температуру. Выключайте все ненужное, ведь это не только охладит воздух, но и сэкономит электроэнергию.

Переставьте постель и рабочее место ближе к полу

Теплый воздух всегда поднимается вверх. Если есть возможность – спите на матрасе на полу или переместите рабочий стол в нижнюю часть квартиры.

Еще один действенный лайфхак: если есть вентилятор, поставьте перед ним замороженную бутылку с водой – воздух станет приятно прохладным.

Адаптируйтесь к жаре с умом и берегите свое здоровье – перегрев опасен даже дома.

Напомним, в разгар летней жары многие ищут эффективные способы охлаждения. И как оказалось, один из лучших методов совсем не требует техники или затрат.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Укргидрометцентра, погода в Украине в начале недели с 7 по 9 июля будет жаркой во всех регионах. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +37 градусов.

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