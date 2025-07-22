Есть большая разница: какими были тренажерные залы во времена СССР

В Советском Союзе дефицит касался многих сфер жизни, включая возможности для занятий спортом, особенно теми, которые требовали специализированного оборудования. Несмотря на то, что бег на улице или выполнение базовых физических упражнений были доступны, существование спортивных залов как таковых было ограниченным явлением. А то оборудование, которое можно было найти в тогдашних залах, часто состояло только из штанг и гирь.

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Поклонникам культуризма, который тогда называли атлетизмом, приходилось проявлять изобретательность, обустраивая подпольные "качалки" в подвалах жилых домов. На официальном уровне спортсмены занимались на турниках и шведских стенках, тогда как в подполье, с самодельными штангами, гантелями и другими приспособлениями, сделанными из подручных материалов, тренировались первые советские культуристы.

Зарождение подпольного культуризма и первые спортзалы

В конце пятидесятых годов в СССР начали появляться первые рудиментарные "качели", хотя любовь к наращиванию мышечной массы возникла значительно раньше. Настоящую популярность бодибилдинг обрел в 60-е годы. Первые официальные спортзалы появились только в 1961 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), и впоследствии эта тенденция распространилась на другие крупные города. Однако тогдашние спортзалы кардинально отличались от современных.

В них не было беговых дорожек, эллиптических тренажеров и другого высокотехнологичного оборудования. В дефиците были даже базовые железные тренажеры, такие как штанги, гантели и тяжелые диски, которые попадались значительно реже, чем турники, кольца и гимнастические козлы.

Запрет бодибилдинга и расцвет подполья

Лишь в 1971 году в СССР (в г. Северодвинск) состоялся первый чемпионат по бодибилдингу, а в следующем году – второй. Однако уже в 1973 году партийные чиновники наложили запрет на бодибилдинг на территории Советского Союза, обвиняя его в "неправильной пропаганде", "самолюбовании" и "эстетической неправильности", связывая с антисоветскими идеями.

Власти пропагандировали гимнастику, бег, плавание и другие традиционные виды спорта, считая бодибилдинг несовместимым с советской системой физической культуры, которая должна была воспитывать коллективизм и политическую активность.

Подпольные "качалки" как центр культуризма

В период запрета продолжали развиваться подпольные "качалки", о существовании которых не афишировали. Энтузиасты самостоятельно обустраивали их в подвалах и заброшенных зданиях, где небольшими группами занимались по программам известных советских спортсменов, чья основная специализация часто не была бодибилдингом. Вход в такие подпольные залы часто был ограничен кругом знакомых и единомышленников.

Информации о тренировках и методиках бодибилдинга было крайне мало. Советские атлеты доставали иностранные журналы, часто перефотографировали статьи и самостоятельно их переводили, используя как основу для своих тренировочных планов. В этом контексте важную роль играла Прибалтика, где издавались черно-белые журналы по бодибилдингу, содержащие минимально необходимую информацию о тренировках и соревнованиях.

Отмена запрета на бодибилдинг

Лишь в начале 1980-х годов ограничения на бодибилдинг начали постепенно сниматься, а в 1986 году состоялся первый официальный турнир по бодибилдингу в СССР (в подмосковных Люберцах). Идейным вдохновителем для многих советских культуристов был Арнольд Шварценеггер, чьи методики тренировок, диеты и фотографии из журналов вдохновляли их на упорные тренировки, направленные на гармоничное развитие мускулатуры и достижение "качества" мышц благодаря строгим диетам.

Сама система упражнений, использовавшаяся в советских спортзалах, не слишком отличалась от современной. Основное отличие заключалось в отсутствии современных электронных тренажеров, поэтому предпочтение отдавалось упражнениям со свободными весами.

В сфере спортивного питания ощущался значительный дефицит, который советские "качки" компенсировали употреблением сырых яиц, яичного порошка с молоком или детского питания и специальных смесей для набора массы, которые удавалось достать.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие виды спорта в СССР запрещали.

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