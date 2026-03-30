Если забрали в ТЦК: сколько времени могут держать и что стоит знать

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанных граждан призывают на службу, а за нарушение предусмотрена ответственность.

В то же время применение административного задержания за нарушение мобилизационных правил имеет четкие ограничения. В частности, его продолжительность не может превышать трех часов. Об этом говорится на портале "Юристи.UA".

Сколько времени могут держать в ТЦК

Юристы объяснили, что действующее законодательство четко ограничивает максимальный срок административного задержания.

Согласно статье 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях, лицо могут удерживать не дольше трех часов, а в исключительных случаях, в частности при нарушении пограничного режима – до 72 часов.

В то же время в ситуациях с ТЦК длительное содержание на несколько дней возможно только по решению суда или правоохранительных органов.

"Если гражданин находится на территории ТЦК более 3 часов после составления админпротокола, это является незаконным ограничением свободы", – объяснил юрист Владислав Дерий.

Куда обращаться в случае содержания в ТЦК

Если же человека фактически не отпускают, юристы рекомендуют подавать жалобы в Генеральную прокуратуру, ГБР или Национальную полицию.

По словам специалистов, такие действия могут свидетельствовать о незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий военным должностным лицом, что предусматривает ответственность по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением "Резерв+".

