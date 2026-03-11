Если оснований не было: юрист объяснил, как отменить розыск ТЦК

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск ТЦК без видимых причин, он имеет право обжаловать это решение. Юристы советуют придерживаться четкой процедуры, чтобы выяснить основания и отменить розыск.

Чаще всего такие случаи случаются из-за технических ошибок или недоразумений в системе "Резерв+". Об этом сообщается на портале Юристи.UA.

Территориальный центр комплектования может объявить гражданина в розыск только в случае нарушения правил воинского учета или невыполнения требований мобилизации.

Однако некоторые военнообязанные замечают статус "в розыске" в приложении "Резерв+" без повесток или штрафов.

Юрист Владислав Дерий советует прежде всего проверить почтовое отделение по месту регистрации, не поступали ли заказные письма от ТЦК.

Далее следует подать электронный запрос в ТЦК с требованием объяснить причины внесения в базу розыска.

Альтернативно можно обратиться в поддержку "Резерв+" через чат-бот в Telegram или Viber, чтобы проверить, не идет ли речь о техническом сбое. Эти шаги помогают безопасно и законно отменить необоснованный розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане, которые имеют право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, могут оформить ее дистанционнои не обращаться в ТЦК. Для этого нужно воспользоваться приложением Резерв+.

