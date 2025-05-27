Если хочется сладкого, соленого, горького: что означают 'сигналы' организма и как их распознать

Человеческий организм – это чрезвычайно сложная система, где каждую секунду происходят десятки разнообразных процессов, которые мы не контролируем. Если какой-либо процесс дает сбой, это обязательно влияет на работу других систем или даже полностью выводит их из строя.

Видео дня

В результате мы можем неожиданно почувствовать сильное желание съесть что-то сладкое, соленое или горькое. Во многих случаях такие импульсы – не просто прихоть, а способ, которым организм сигнализирует о физиологических или эмоциональных потребностях. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Постоянно хочется сладкого

Возможные причины

Низкий уровень глюкозы в крови. Организм просит быстрого источника энергии. Также это часто связано с долгим голоданием, стрессом или усталостью.

Хроническая усталость или недосып, как следствие мозг требует "заряда" для активности.

Эмоциональная компенсация – во время стресса, грусти или скуки сахар стимулирует высвобождение дофамина (гормона удовольствия).

Дефицит хрома, магния или триптофана, что влияет на регуляцию сахара в крови и настроение.

Что делать:

– съесть сложные углеводы (фрукты, орехи, цельнозерновой хлеб);

– проверить, выспались ли вы и сыты;

– отследить, есть ли связь со стрессом или скукой.

Хочется соленого

Возможные причины

Дефицит электролитов (натрий, калий, магний), например, после физической нагрузки, обезвоживания или болезни.

Обезвоживание, как правило организм пытается удержать воду.

Низкое артериальное давление, соль временно может повысить давление.

Стресс или ПМС у женщин, влияет на баланс гормонов и водно-солевой обмен.

Что делать:

– пить больше воды, особенно если активно потеете;

– употреблять соленую пищу с пользой: ферментированные овощи, бульоны, оливки;

– проверить давление, если соленого хочется часто.

Хочется горького или темного шоколада

Возможные причины

Дефицит магния, часто проявляется у женщин во время ПМС, беременности или при стрессе.

Потребность в стимуляции мозга, горький шоколад содержит теобромин и кофеин, которые стимулируют нервную систему.

Привычка или вкусовые предпочтения, горький вкус любят те, кто привык к менее обработанной пище.

Что делать:

– если хочется именно темного шоколада – это может быть нормально (лучше 70% и более);

– разнообразьте источники магния: семена, зелень, бобовые.

Хочется кислого

Возможные причины

Проблемы с пищеварением, кислое стимулирует желудочную секрецию.

Нехватка ферментов или пробиотиков, кислое (как квашеные продукты) нормализует микрофлору.

Печень нуждается в детоксикации, например, после жирной или тяжелой пищи.

Что делать:

– добавить в рацион квашеную капусту, лимон, яблочный уксус (в разумном количестве);

– проверить состояние печени, если кислотного хочется постоянно;

– желание определенного вкуса – это "язык тела" о его потребностях.

Стоит отметить, что иногда такие ощущения связаны с физиологией (голод, дефициты, обезвоживание), а иногда с эмоциями (стресс, усталость, привычка).

Ранее OBOZ.UA рассказал, о еде, которая может ухудшить работу мозга и о десяти самых полезных источниках белка, которые нужно регулярно употреблять.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!