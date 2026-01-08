Если есть бронь, но не пройдена ВЛК: украинцам объяснили, будут ли проблемы при пересечении границы

Граждане, которые получили бронирование от мобилизации по состоянию здоровья, могут столкнуться с проблемами при пересечении границы, если не имеют при себе свидетельства о болезни или протокола ВВК. Специалисты отмечают, что при встрече с группой оповещения трудностей не возникнет, зато пограничники могут потребовать документ.

Об этом рассказали специалисты с портала "Юристи.UA". По словам адвокатов, гражданам стоит получить копию свидетельства о болезни, чтобы избежать недоразумений на границе.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, в этом случае, при встрече с группой оповещения "проблем не возникнет". Однако пограничники иногда проверяют справку или свидетельство, поэтому все зависит от даты прохождения ВВК.

Его коллега Вячеслав Кирда, отметил, что стоит получить копию свидетельства о болезни. Сделать это можно, обратившись в ТЦК и СП или подав запрос через адвоката.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2026 года в Украине вводят обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Предприятия смогут сохранять ключевых сотрудников только при условии соблюдения повышенных требований к уровню их официальной зарплаты.

Кроме того, в Украине выросло количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений фиксируют в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях, где количество вакансий уже измеряется сотнями и тысячами.

