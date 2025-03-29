Еще пятерых украинских детей удалось освободить из российской оккупации. Фото и видео

В Украину удалось вернуть еще пятеро украинских детей, находившихся на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о мальчиках и девочках в возрасте от 11 до 16 лет.

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Они наконец-то смогли воссоединиться с родными. Подробности и конкретные истории детей, вернувшихся в свои семьи, рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Удалось вернуть пять украинских детей из ВОТ Украины. Это произошло при посредничестве неизменного партнера — государства Катар. Возвращение осуществили в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA. Возраст детей — от 11 до 16 лет. Их вернули из ВОТ Крыма, Донетчины, Луганщины, Запорожья", – отметил омбудсмен.

Он также рассказал некоторые истории детей, которые наконец-то смогли обнять самых родных людей.

Среди них – 12-летняя девочка. Ее родители развелись. Папа сейчас находится в плену у России. А мама оказалась не самой заботливой.

"За три года полномасштабного вторжения девочка дважды сменила место жительства, имела конфликты с матерью. У несовершеннолетней за последний год значительно ухудшилось состояние как психического, так и физического здоровья. К счастью, мы помогли бабушке оформить опеку над девочкой. В дальнейшем ребенку будет предоставлена вся необходимая помощь", – отметил Лубинец.

Также на подконтрольную территорию удалось вернуть мальчика, жившего под оккупацией вместе с отцом, ребенок страдал от жестокости последнего.

"Несмотря на факты физического насилия в отношении ребенка – "местные" соцслужбы не спешили помочь ребенку. Мама пыталась самостоятельно вывезти мальчика, но попытки были безуспешными. И только благодаря обращению к нашему Офису и вовлечению неизменного посредника, государства Катар, – мать и ее сын воссоединились", – рассказал омбудсмен.

Родственники детей подавали заявки в Офис Уполномоченного по правам человека с просьбой вернуть несовершеннолетних на подконтрольную территорию. И сотрудники Офиса находились с заявителями на постоянной связи, оказывая им всю возможную помощь.

"В дальнейшем мы будем работать, чтобы вернуть всех депортированных и принудительно перемещенных детей домой!" – заверил Лубинец.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался об отмене программы документирования преступлений против детей. США прекратили финансирование Conflict Observatory, выполнявшей эту важную работу.

Глава государства подчеркнул, что на этот счет постоянно поступает много противоречивой информации, страна-агрессор РФ делает все, чтобы наши граждане нервничали из-за судьбы депортированных детей.

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