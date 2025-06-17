Работал с FPV-дронами: на Харьковском направлении погиб Виталий Карвацкий со Львовщины. Фото
На Харьковском направлении погиб Виталий ("Турист") Карвацкий – воин Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, который был оператором FPV-дронов. Его сердце перестало биться 11 июня.
Львовский национальный университет им. Ивана Франко подтвердил трагическое известие. На его официальном сайте сообщается, что Карвацкий был выпускником ЛНУ.
Бакалавриат исторического факультета мужчина закончил в 2021 году.
"Академическое сообщество университета глубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего Героя", – говорится в сообщении.
Соорганизатор фестиваля "Молодвіж" София Олейник, любимая павшего воина, написала о его смерти на странице в Instagram.
"Виталик погиб... Я не понимаю, как эти два слова вообще могут быть рядом. Он должен был жить, я больше не знаю что сказать. Не хочу в это верить", – призналась она.
Информация о церемонии прощания и похорон будет обнародована позже.
Напомним: в 2023 году Виталий Карвацкий служил в 215-м батальоне 125-й бригады ТрО Львова и распространил видео горящей машины в соцсетях. Он заявлял, что его тогдашний командир батальона Андрей Селехман подорвал машину, доставленную волонтерами, гранатой. Тогда в управлении ТрО начали служебное расследование.
Позже военный служил в 3-й ОШБр. В рамках проекта "Движ" Карвацкий рассказывал о том, как FPV меняют ход войны:
Как писал OBOZ.UA, 6 июня на Сумском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Вячеслав Колесниченко. Старший лейтенант командовал мотопехотной ротой мотопехотного батальона.
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