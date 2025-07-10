Епископы УГКЦ обсудили с правительством Италии участие в восстановлении Украины

9 июля состоялась встреча епископов УГКЦ из Украины с представителями итальянского правительства. Иерархи УГКЦ поблагодарили за поддержку Украины и обсудили сотрудничество в различных сферах восстановления Украины.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

Делегацию итальянского правительства представил Альфредо Мантовано, заместитель Государственного секретаря при президенте Совета министров и секретарь Совета министров, уполномоченный по вопросам безопасности Республики. На встрече присутствовали: министр культуры Алессандро Джули, министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Фратин, министр здравоохранения Орацио Скилаччи, посол Италии при Святом Престоле Франческо Ди Нитто, президент педиатрической ватиканской больницы "Бамбино Джезу" Тициано Онести и другие эксперты, задействованные в государственной программе восстановления Украины.

Обращаясь к епископам УГКЦ, Альфредо Мантовано указал на особую роль УГКЦ в духовной жизни Украины на протяжении 40 последних месяцев войны. "За последние годы вы показали всему миру, что являетесь живой Церковью, хорошо организованной институцией, способной отвечать на вызовы страдания вашего народа".

Представляя делегацию УГКЦ, Блаженнейший Святослав указал на глобальное измерение служения УГКЦ, особенно в наиболее пострадавших от войны регионах Украины. Глава УГКЦ рассказал министрам, что в основе современного пастырского и социального служения Церкви лежит программа исцеления ран войны и активное участие в реконструкции Украины с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Владыка Максим Рябуха, экзарх Донецкого экзархата, и владыка Михаил Бубний, экзарх Одесского экзархата, представили ситуацию в их регионах и главные потребности для их восстановления. Владыка Максим отметил необходимость инвестиций в образование и психологическую поддержку населения.

Готовность Италии сотрудничать с УГКЦ в сфере культуры, образования и медицины засвидетельствовали министры соответствующих министерств и рассказали об уже реализованных проектах сотрудничества Италии и Украины на разных уровнях.

Встречей с епископами УГКЦ итальянское правительство начало ряд мероприятий в рамках Международной правительственной конференции, посвященной восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10-11 июля при участии председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони и президента Украины Владимира Зеленского.

В завершение встречи было предложено создать рабочую группу по восстановлению Украины с участием институтов культуры, образования, архитекторов и инженеров, представителей бизнеса и т.д.