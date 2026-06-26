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Ему навсегда останется 30: на фронте погиб фиксер ABC News Максим Осердчук, присоединившийся к ВСУ

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
3 минуты
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Мужчина погиб в среду вечером в результате удара российского беспилотника
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На фронте в Украине погиб 30-летний фиксер американского телеканала ABC News Максим Осердчук, который после мобилизации вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Его жизнь оборвалась в результате удара российского беспилотника во время военной службы.

Коллеги и друзья вспоминают его как человека, который помогал журналистам работать в самых сложных условиях фронта. Об этом говорится в заявлении ABC News.

По словам ведущего Дэвида Мьюра, мужчина погиб в среду вечером в результате удара российского беспилотника, находясь на службе в украинской армии.

Осередчук был не только военным, но и фиксером – человеком, который сопровождал журналистов в зоне боевых действий, помогая с логистикой, коммуникацией и безопасностью во время работы на передовой.

В ABC News отметили, что Максим был близким другом и коллегой для многих журналистов, работавших в Украине. Он сопровождал съемочные группы по всей стране, в том числе и в районе боевых действий, обеспечивая их безопасность.

На фронте погиб фиксер ABC News Максим Осередчук
На фронте погиб фиксер ABC News Максим Осердчук
На фронте погиб фиксер ABC News Максим Осердчук
На фронте погиб фиксер ABC News Максим Осердчук

Коллеги вспоминают его как человека с добрым характером, который всегда сохранял спокойствие даже в сложных ситуациях. В эфире телеканала также прозвучали слова о его юморе и человечности, которые запомнились всем, кто с ним работал.

По словам представителей телеканала, несколько месяцев назад Максима Осердчука мобилизовали в украинскую армию. Он сам объяснял свое решение тем, что считает своим долгом защищать страну и свою семью.

В своих словах, которые цитируют коллеги, он говорил, что если судьба привела его к службе, то он будет защищать Украину и свою дочь. Ему было всего 30 лет.

На фронте погиб фиксер ABC News Максим Осердчук
На фронте погиб фиксер ABC News Максим Осердчук

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