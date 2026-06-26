Ему навсегда останется 30: на фронте погиб фиксер ABC News Максим Осердчук, присоединившийся к ВСУ

На фронте в Украине погиб 30-летний фиксер американского телеканала ABC News Максим Осердчук, который после мобилизации вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Его жизнь оборвалась в результате удара российского беспилотника во время военной службы.

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Коллеги и друзья вспоминают его как человека, который помогал журналистам работать в самых сложных условиях фронта. Об этом говорится в заявлении ABC News.

По словам ведущего Дэвида Мьюра, мужчина погиб в среду вечером в результате удара российского беспилотника, находясь на службе в украинской армии.

Осередчук был не только военным, но и фиксером – человеком, который сопровождал журналистов в зоне боевых действий, помогая с логистикой, коммуникацией и безопасностью во время работы на передовой.

В ABC News отметили, что Максим был близким другом и коллегой для многих журналистов, работавших в Украине. Он сопровождал съемочные группы по всей стране, в том числе и в районе боевых действий, обеспечивая их безопасность.

Коллеги вспоминают его как человека с добрым характером, который всегда сохранял спокойствие даже в сложных ситуациях. В эфире телеканала также прозвучали слова о его юморе и человечности, которые запомнились всем, кто с ним работал.

По словам представителей телеканала, несколько месяцев назад Максима Осердчука мобилизовали в украинскую армию. Он сам объяснял свое решение тем, что считает своим долгом защищать страну и свою семью.

В своих словах, которые цитируют коллеги, он говорил, что если судьба привела его к службе, то он будет защищать Украину и свою дочь. Ему было всего 30 лет.

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