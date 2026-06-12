Ему навсегда останется 26 лет: на войне погиб защитник из Тернопольской области. Фото

На войне погиб еще один воин из Тернопольской области – Павел Гунько. Свой последний бой он принял 25 декабря 2025 года в Сумской области.

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Герою навсегда останется 26 лет. О потере сообщили в Вишневецкой территориальной громаде.

Что известно о Герое

В Вишневецкой громаде 12 и 13 июня объявлены днями траура: в эти дни там встречают и прощаются с земляком, отдавшем жизнь за Украину на фронте.

В громаде рассказали, что Павел Александрович Гунько родился 2 июля 1999 года в селе Млиновцы. Учился в Млиновской общеобразовательной школе, которую окончил в 2014 году. После окончания учебы поступил в Вишневецкий профессиональный лицей.

"Павел был добрым, искренним, трудолюбивым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Его уважали родные, друзья и односельчане за человечность, доброжелательность и искреннее сердце. К сожалению, война лишила его не только мирной жизни, но и возможности осуществить многие планы и мечты. В свои 26 лет Павел отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу и независимость Украины", – говорится в сообщении.

В рядах Вооруженных сил Павел Гунько служил в должности наводчика минометного отделения взвода огневой поддержки 7-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона одной из воинских частей.

Погиб воин во время выполнения боевого задания 25 декабря 2025 года в Сумской области. До июня 2026 года Герой считался без вести пропавшим, а сейчас – в последний раз возвращается домой.

"Призываем всех жителей громады достойно встретить своего земляка — Героя Павла Гунька: 15:30 – сопровождение Героя из морга до выезда из Тернополя; 16:30 – встреча на трассе М-19, возле с. Раковец;16:50 – прощание на площади Шевченко в Вишневце. .Далее траурный кортеж с телом павшего Защитника отправится в родной дом в село Млиновцы. 20:00 – Панихида. 13 июня, в 12:30, провожаем нашего Героя из дома в местную церковь, где состоится погребальная служба. Делим боль утраты с семьей, выражаем искренние соболезнования родителям, сестре, брату, друзьям, одноклассникам, всем, кто знал Павла Гунько. Скорбим вместе с вами. Вечная и светлая память верному сыну украинского народа", – подчеркнули в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб Герой из Полтавы. 46-летнего Василия Червоного называли "заботливым отцом и опорой для семьи". 11 июня его похоронили в родном городе.

Также стало известно, что на войне погиб серебряный призер Паралимпийских игр. Игорь Боднар был мастером спорта международного класса, серебряным призером XI Паралимпийских игр в Сиднее (Австралия) по легкой атлетике в беге на 1500 метров.

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