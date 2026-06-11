'Заботливый отец и опора семьи': на войне погиб Герой из Полтавы. Фото

На войне против российских оккупантов при выполнении боевого задания в Запорожской области погиб 46-летний Василий Червоный. Воина Вооруженных сил Украины похоронили 11 июня в его родной Полтаве.

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Сердце защитника перестало биться 23 апреля 2026 года. "Суспільне" сообщает, что прощание с Героем состоялось в Свято-Успенском соборе ПЦУ. Местом последнего упокоения стало кладбище в Ивонченцах.

Что известно о военнослужащем

Василий Червоный родился 9 июля 1979 года в городе Полтава. Там он окончил школу №24, а затем получил специальность электрогазосварщика в профессионально-техническом училище №23.

Червоный прошел срочную службу в ВСУ (декабрь 1997 – май 1999 года), где служил механиком и водителем. После демобилизации работал на предприятиях в Полтаве и области.

"Очень добрый, отзывчивый, я не знаю таких людей – это редкость", – сказала Татьяна, бывшая теща погибшего воина, журналистам "ІРТ Полтава".

Родные и знакомые рассказали, что мужчина был очень ответственным, трудолюбивым и доброжелательным, заботливым отцом и надежной опорой для своей семьи.

Червоного мобилизовали 28 ноября 2024 года. Он служил в одной из воинских частей Вооруженных сил на должности водителя. Наш защитник погиб 23 апреля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA:

– В бою против оккупантов погиб украинский военнослужащий Игорь Бондарь. Защитник был родом из Тернополя, до войны занимался паралимпийскими видами спорта и был серебряным призером XI Паралимпийских Игр в городе Сидней (Австралия) по легкой атлетике в беге на 1500 метров.

– 1 июня в Донецкой области погиб 30-летний защитник Игорь Жук. Он служил старшим солдатом, старшим оператором отделения противотанковых ракетных комплексов.

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