Отдал жизнь за Украину: на войне погиб серебряный призер Паралимпийских игр. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Игорь Бондарь. Защитник был родом из Тернополя.

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До войны мужчина занимался паралимпийскими видами спорта. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Тернопольской области.

Вернулся домой на щите

Прощание с павшим воином состоится 11 июня в Тернополе. Тело погибшего военнослужащего привезли в родной город 10 июня.

Игорь Боднарь был мастером спорта международного класса, серебряным призером XI Паралимпийских Игр в городе Сидней (Австралия) по легкой атлетике в беге на 1500 метров.

Мужчина тренировался в Тернопольском областном центре Инваспорт. Отмечен орденом "За заслуги" ІІІ степени.

"Выражаем искренние соболезнования семье и всем близким защитника Украины. Вечная и светлая память Герою", – писал тернопольский городской голова.

Напомним, на войне погиб военный со Львовщины Игорь Жук. Жизнь смелого Героя оборвалась 1 июня в Донецкой области, недалеко от села Молочарка. Ему навсегда останется 30 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою за Украину погиб спецназовец Сергей Шевченко из Хорола, что на Полтавщине. Он прошел обучение в Польше и Литве и участвовал в отражении вражеской агрессии на самых горячих направлениях. Жизнь воина оборвалась 24 мая в Донецкой области.

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