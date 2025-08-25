Ему навсегда будет 34: на войне в Украине погиб доброволец из Италии. Фото

Итальянский доброволец Лука Чекка погиб, защищая Украину. 34-летний уроженец Рима свой последний бой принял на фронте в Донецкой области. Он с конца прошлого года считался пропавшим без вести.

Видео дня

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA. Издание ссылается на Facebook-страницу International Volunteers for Ukraine, которая чтит память иностранных добровольцев, павших в Украине.

Первое сообщение о гибели Луки Чекки появилось на этой странице в Facebook, которая чтит память иностранных добровольцев, павших в Украине.

Римлянин с декабря 2024 года официально числился пропавшим без вести. 25 августа 2025 года его смерть подтвердилась.

"Наш дорогой итальянский брат Лука Чекка, который служил в Украине добровольцем, погиб на поле боя. Честь, слава и благодарность нашему брату", – говорится в сообщении в Facebook.

Источники агентства ANSA подтвердили, что доброволец погиб во время боев в Донецкой области.

С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере девять итальянских граждан, которые воевали на стороне ВСУ. Лука Чекка – седьмой итальянец, чья смерть в войне с РФ подтверждена официально.

Среди них:

Томас Д'Альба - бывший военный, который погиб в Сумах. Его смерть подтвердили в июле 2025 года.

Антонио Омар Дриди – 35-летний доброволец из Палермо, который исчез в марте 2025 года. Его смерть подтвердили в мае 2025 года.

Мануэль Мамели – 25-летний доброволец из Кальяри, который погиб в мае 2025 года в результате атаки российского дрона вблизи Покровска.

Анджело Костанци – подробная информация о его гибели пока отсутствует.

Массимилиано Галлетти - 59-летний спасатель, который умер после ранения от гранаты в ноябре 2024 года.

Джорджо Галли - 27-летний доброволец, который погиб в сентябре 2022 года под Харьковом, воюя в Международном легионе обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Донецкой области погибла волонтер из Британии Энни Льюис Маргарет Элизабет Марффи. Ее останки остаются в зоне активных боевых действий, и пока нет возможности их эвакуировать.

А на Киевщине попрощались с воином-азербайджанцем, который погиб в боях на Сумщине. Младший сержант Афган Оруджов самоотверженно боролся за свободу и независимость Украины, участвовал в боях за Бахмут и отражал вражеское наступление на Сумщину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!