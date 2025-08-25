Отдал жизнь за Украину: на Киевщине попрощались с воином-азербайжанцем, который погиб в боях на Сумщине. Фото

В боях за Украину погиб младший сержант Афган Оруджов. Этнический азербайджанец, он самоотверженно боролся за свободу и независимость нашего государства, участвовал в боях за Бахмут и отражал вражеское наступление на Сумщину.

Там, неподалеку от северной границы Украины, Оруджов погиб 19 августа, в День Независимости с ним попрощались на Киевщине. О воине, ушедшем в вечность, рассказал журналист Николай Тимченко.

Что известно об Афгане Оруджове

В Гостомеле 24 августа попрощались с младшим сержантом Афганом Оруджовым. Он защищал Украину в рядах 103 ОБрТрО имени Митрополита Шептицкого, служил мастером мастером 8-го экипажа беспилотного летательного аппарата 1 батальона этой бригады.

Афган Оруджов за время полномасштабной войны прошел немало горячих боев. В частности, он участвовал в обороне Бахмута.

"Хочу в Рай, потому что в Аду я уже был!" – эти слова носил на своем шевроне наш Герой, Воин, аспирант, наш соотечественник, светлый Человек Афган Оруджов. Он достиг своей цели – сегодня он в Раю, защищая Украину от первых дней полномасштабной войны. Афган был гражданином Азербайджана, но сердцем – с Украиной", – рассказал соотечественник Героя Видади Исрафилов, заместитель главы Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, который сам защищает наше государство.

За отвагу на поле боя Афган Оруджов два года назад получил от президента Украины орден "За мужество" III степени. Имел он также немало наград бригадного и батальонного уровня.

В последнее время Афган выполнял боевые задачи на Сумском направлении. Там 19 августа он принял свой последний бой вблизи села Ямное.

Прощание с воином на День Независимости началось в мечети Ар-Рахма в Киеве.

После этого траурная колонна отправилась в Гостомель, где на улице Свято-Покровской люди встречали Героя живым коридором.

Похоронили воина на Аллее Героев.

"Мы виделись с Афганом весной, когда вместе провожали в последний путь еще одного погибшего нашего Героя-азербайджанца. Тогда Афган говорил: "Меня ждут мои побратимы на фронте". Он вернулся туда... И стал Ангелом, который сегодня держит Небо над Украиной. Брат, мы никогда не забудем Тебя! Вечная память и почет!" – обратился к павшему собрату Видади Исрафилов.

