Без отца остались две дочери: на фронте погиб военный из Киева Юрий Саенко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Юрий Саенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

Печальная весть

"Вчера (5 сентября. – Ред.) Оболонский район попрощался с Героем – Саенко Юрием Владимировичем", – говорится в сообщении.

Защитник Украины до 8 класса учился в школе №298, а с 8 по 11 класс – в школе №233. После окончания учебы работал дозировщиком медицинских препаратов на Борщаговском фармацевтическом заводе.

Юрий был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины 12 июня 2024 года. Служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде как наводчик десантно-штурмового отделения. С июля 2024 года принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Сумской областей, а также в районах приграничья с Курской областью, защищая Украину, ее народ и государственные интересы.

К сожалению, 30 августа 2025 года Саенко Юрий погиб во время выполнения боевого задания в селе Садки Сумской области.

"У него остались жена Анна и две дочери – Валерия (10 лет) и Святослава (2 года)", – добавил Фесик.

