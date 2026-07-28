Ему навсегда будет 32: в Полтавской области попрощались с защитником, погибшим на Днепропетровщине. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Полтавской области Богдан Черевань. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине.

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Воину было 32 года. Об этом сообщает издание "Телеграф".

Отдал жизнь за Украину

Мужчину мобилизовали 30 октября 2025 года. В рядах Вооруженных сил Украины он служил солдатом, мастером третьего отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

Богдан погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Христофоровка Синельниковского района Днепропетровской области. Жизнь воина оборвалась 18 июля 2026 года.

Друзья вспоминают, что погибший воин был очень хорошим, справедливым и честным человеком. Богдан планировал уходить в отпуск 17 июля, хотел приехать домой к маме на день рождения, но не успел.

После панихиды в Свято-Николаевском соборе похоронили военного на Свищтовском кладбище в Кременчуге в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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