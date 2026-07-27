Без отца осталась маленькая дочь: на войне погиб Герой из Днепропетровской области. Фото

Украина продолжает терять своих героев в кровопролитной войне с Россией. На этот раз печальная весть пришла в Вольногорскаую громаду в Днепропетровской области. Погиб солдат Иван Шкарлат.

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Мужчине было всего 29 лет. Без отца осталась маленькая дочь, которой даже не исполнилось и года. Об этом сообщили в Вольногорском городском совете.

"В нашу громаду пришла горькая весть: на щите возвращается домой житель Вольногорска Иван Сергеевич Шкарлат, который пожертвовал жизнью за освобождение Украины, за сохранение ее территориальной целостности и суверенитета", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Иван родился 3 декабря 1995 года в городе Пятихатки Днепропетровской области. В 2000 году семья переехала в Вольногорск. Мальчик окончил общеобразовательную школу № 1, а затем продолжил обучение в одном из профессионально-технических училищ г. Каменское. Получил специальность газоэлектросварщика.

Страна-агрессор изменила судьбу многих соотечественников. За плечами земляка – служба в АТО. Еще совсем молодым он, следуя зову сердца, подписал контракт на службу в Вооруженных Силах Украины. Защищал родную страну от врага на Донецком направлении. В одном из боев получил ранение.

Вернулся к гражданской жизни, несколько лет работал и жил в Каменском. С полномасштабным вторжением РФ в Украину снова решил добровольно идти на фронт.

В сентябре 2025 года Иван Сергеевич Шкарлат стал отцом – в семье родилась девочка. В ноябре он уже находился в воинской части, добровольно встал на защиту маленькой жизни и всей Украины.

После прохождения военной подготовки по стандартам НАТО воевал оператором дронов на Сумском направлении.

Солдат Иван Сергеевич Шкарлат погиб 20 июля 2026 года в районе населенного пункта Яструбино Сумского района Сумской области в результате ударов вражескими FPV-дронами и артиллерийских обстрелов.

Всегда оптимистичный, веселый, доброжелательный, с обостренным чувством справедливости — таким его запомнят все, кто любил и знал.

В общине выразили искренние соболезнования родителям защитника, двум братьям, сестре, гражданской супруге, дочери, всем его друзьям и боевым побратимам.

"Низкий поклон Ивану Сергеевичу за стойкость и мужество, за весомый личный вклад в борьбу украинского народа против российских оккупантов. О дате, времени прощания и месте захоронения земляка будет дополнительное сообщение", – подытожили печальную новость в громаде.

Герои войны в Украине

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

На фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр 17 июля 2026 года перестало биться сердце военнослужащего из Белоцерковского района Киевской области Алексея Штики. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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