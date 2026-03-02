Ему навсегда будет 29: во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб защитник из Ривненской области. Фото

На Ривненщине 2 марта прощаются с воином-земляком Назаром Климусем. Он принял свой последний бой на Харьковщине 22 февраля.

Герою навсегда останется 29 лет. О потере сообщили в Мизоцком поселковом совете.

Что известно о Герое

"Мизоцкий поселковый совет с болью в сердце сообщает о гибели военнослужащего, младшего сержанта Климуся Назара Сергеевича, 21 сентября 1996 года рождения", – указано в сообщении.

Молодой воин из поселка Мизоч погиб в бою с врагом во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Жизнь защитника оборвалась 22 февраля 2026 года.

"Назар отдал свою жизнь за Украину, за ее свободу и независимость, за мирное будущее каждого из нас. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким, побратимам и всем, кто знал и любил Героя. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Светлая память и вечная дань Защитнику Украины", – отметили в Мизоцком поселковом совете.

Прощание с Героем состоится в понедельник, 2 марта. Как рассказали в громаде, скорбный кортеж с телом воина около 08:30 выедет из города Ривне – и примерно через час прибудет в поселок Мизоч. Маршрут проляжет через Здолбунов, Здовбицу, Уездцы и Кунин.

После литии возле дома, где жил защитник, состоится общественная панихида у Стелы Героев в Мизоче. Затем Назара Климуся похоронят на кладбище поселка.

2 марта 2026 года в Мизочской громаде объявлен День траура.

Как рассказывал OBOZ.UA, на Херсонщине погиб 27-летний защитник со Львовщины Иван Алексеев. Последний бой он принял на Херсонщине в конце февраля.

А в октябре прошлого года в мир иной ушел отец защитника: он, как и его сын, защищал Украину с оружием в руках.

