Ему навсегда будет 21: на войне погиб молодой защитник с Сумщины. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин с Сумщины Денис Шатрюк. Весной этого года 21-летний защитник добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины – и сражался с врагом за родную землю с честью и мужеством.

Жизнь Героя оборвалась в конце ноября в Донецкой области, на малой родине с ним прощаются 8 декабря. О потере сообщили в Николаевской поселковой территориальной громаде.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что родился Денис Шатрюк 31 марта 2004 года в Марковке, окончил местную гимназию.

"Несмотря на свой юный возраст, не смог оставаться в стороне, и 18 апреля 2025 года добровольно вступил в ряды ВСУ, где нес службу и с честью выполнял свой долг перед Родиной", – указано в сообщении.

Противостоять российским захватчикам Денису пришлось в Донецкой области – на Константиновском направлении. Там, вблизи населенного пункта Русин Яр, молодой воин 28 ноября принял свой последний бой.

"Денис отошел в вечность, оставляя скорбящую семью, светлую память о себе у односельчан, побратимов и друзей. Отныне ему навсегда 21... Всей громадой выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная Слава и память Денису",– отметили в Николаевской громаде.

Прощание с Героем состоится в Марковке в понедельник, 8 декабря. В 11:30 на центральной площади села воина отпоют, далее же скорбная процессия отправится на местное центральное кладбище, где Денис Шатрюк найдет вечный покой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Полтавщине попрощались с павшим на войне защитником. Вячеслав Галата больше года считался пропавшим без вести. Свой последний бой он принял вблизи Волновахи Донецкой области 10 октября 2024 года. Герой ушел в Вечность 49-летним.

Также сообщалось, что на фронте погиб воин из Винницы, отмеченный "Золотым крестом". Сергей Жук ушел на войну добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения, прошел бои на Херсонщине и Запорожье, воевал под Бахмутом.

Дома единственного сына ждала мама. Любимого мужа потеряла жена, с которой Сергей создал семью в 2022-м и которая также защищает Украину в рядах украинской армии.

