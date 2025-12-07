Был единственным сыном у матери: на фронте погиб воин из Винницы, отмеченный 'Золотым крестом'. Фото

Война оборвала жизнь еще одного Героя – Сергея Жука из Винницы. Он ушел на фронт добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения, прошел бои на Херсонщине и Запорожье, воевал под Бахмутом.

Последний бой воин, отмеченный "Золотым крестом", принял на Харьковщине. О потере рассказали в Винницком городском совете.

Что известно о Герое

С соотечественником, погибшим в бою с врагом, в Виннице попрощались 4 декабря.

Родился Сергей Жук в Виннице 17 февраля 1997 года. Учился в лицее №2 и техническом лицее, получил специальность радиотехника в Винницком техническом профессиональном колледже. Окончил Винницкий национальный аграрный университет.

Сергей Жук (псевдоним "Прол") пошел на войну добровольцем в начале полномасштабного вторжения России. Молодой украинец защищал Украину в рядах 3 отдельной штурмовой бригады, выполнял боевые задачи как стрелок-зенитчик зенитного ракетного взвода.

Защитник прошел ожесточенные бои за Херсонщину и Запорожье, воевал с россиянами под Клещеевкой, Бахмутом и Андреевкой. Воевал доблестно: за мужество, отвагу и успешное выполнение боевых задач получил звание сержанта и был отмечен рядом высоких государственных наград. Среди них – отличие главнокомандующего ВСУ "Золотой крест", орден "За мужество" III степени, награда "За личную храбрость в бою".

Сергей Жук был единственным ребенком в семье. Мать воина, Ирина, рассказала "Суспільному", что сын почти никогда не говорил с родными о войне.

"Он не радовался наградами, потому что знал их цену — это боль и потеря собратьев. Когда я плакала из-за погибших, он только говорил: "Мам, это война... На войне люди гибнут", – рассказала женщина.

Уже во время большой войны Сергей создал собственную семью: в 2022-м женился на любимой Виктории. Жена воина также служит, она – боевой медик в Силах Беспилотных Систем.

И Сергей, рассказывает его мать, мечтал о мирной жизни вместе с женой.

"Сергей никогда не жаловался. Не жаловался. Ничего не просил. "Мам, у меня все хорошо" – это был его ответ на мои вопросы. И когда он говорил это свое "мам, у меня все хорошо", я чувствовала, что это мужчина – настоящий, мужественный, сильный воин... Его крайний выход стал последним. Я ему часто говорила: сын, ты – моя душа. Теперь там, где была душа – пусто, ее вырвали, и эту пустоту ничем и никогда не заполнить. Кто-то говорит: домой вернулся навсегда. Но нет. Он – навсегда в строю. Сергей Жук (Прол) навсегда в строю. Среди лучших, среди достойных, среди Героев", — говорит мама воина.

Последний бой 28-летнийвоин принял вблизи села Степовое Изюмского района Харьковской области 27 ноября.

Похоронен в Виннице, на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

