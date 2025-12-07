Более года считался пропавшим без вести: на Полтавщине попрощались с павшим на войне защитником

В Кременчуге Полтавской области 2 декабря состоялись похороны нашего защитника, воина, который более года считался пропавшим без вести, Вячеслава Галаты. Он погиб вблизи Волновахи на Донетчине 10 октября 2024 года, выполняя боевое задание.

Украинцу навеки осталось 49 лет. "Кременчугский Телеграф" сообщил, что у Героя остались мать, отец и сестра.

Что известно об украинском военнослужащем

Галата Вячеслав Васильевич родился 30 октября 1974 года в Кременчуге. Учился в общеобразовательной школе № 15, затем в ВПУ № 7. Работал на Кременчугском колесном заводе.

К Вооруженным силам Украины присоединился летом 2024 года. Службу проходил в звании солдата в должности стрелка-помощника гранатометчика.

Виталий, одноклассник погибшего, рассказал, что Галата был хорошим человеком. "Мы с ним вместе провели хорошее детство. Веселым был, никогда не грустил. В школе в то время дискотеки организовывал, собирал всех вокруг себя", – вспомнил мужчина.

Еще один товарищ детства, Андрей, признался: он не знал о службе Галаты и только за день до похорон ему сообщили трагическую новость о гибели воина.

"Мы выросли в одном дворе. Слава был очень хорошим человеком. Очень позитивный, очень добрый. Никогда никому не отказывал ни в чем", – заявил Андрей.

После панихиды в Свято-Николаевском соборе похоронили военнослужащего на Свиштовском кладбище в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.

