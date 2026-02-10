Ему навсегда будет 20: в боях в Донецкой области погиб защитник из Одесской области. Фото

В боях за Украину погиб молодой защитник из Одесской области Сергей Чакир. Жизнь Героя оборвалась в конце января в Покровском районе Донецкой области.

Видео дня

Об этом на странице в Facebook сообщил Николаевский поселковый совет Березовского района Одесской области. Военному навсегда останется 20 лет.

"Уважаемые жители Николаевки, Новопетровки, Антонюков, Романовки, Амбаров! К сожалению, на территорию соседней Стрюковской громады снова пришла печальная весть: 31 января 2026 года погиб наш земляк – военнослужащий Вооруженных сил Украины, житель села Шабельники Чакир Сергей Сергеевич, 21.12.2005 г. р.", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Воин проходил службу оператором отделения управления командира минометной батареи воинской части А4640 в звании старшего солдата.

Погиб Сергей во время выполнения боевых задач по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины вблизи населенного пункта Новый Донбасс Покровского района Донецкой области.

В последний земной путь павшего военного проведут 10 февраля.

"Вечная светлая память и уважение Герою!" – указано в сообщении.

Напомним, на Покровском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный Сергей Хоменко. Жизнь мужественного защитника оборвалась 30 января. Герой добровольно стал на защиту Украины в апреле 2022 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на войне погиб защитник из Винницкой области. Максим Годованюк стал на защиту Украины в декабре 2022 года. В течение последнего месяца воина считали пропавшим без вести, недавно была подтверждена его гибель в Донецкой области 1 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!