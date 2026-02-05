Ему должно было исполниться 25: на войне погиб защитник из Винницкой области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Винницкой области Максим Годованюк. Мужчина встал на защиту Украины в декабре 2022 года.

Последний месяц Максим считался пропавшим без вести. Об этом в Facebook сообщил городской голова Шаргорода Владимир Барецкий.

Отдал жизнь за Украину

Мэр города, откуда был родом погибший, рассказал, что защитнику Украины Максиму Годованюку должно было исполниться 25 лет, но безжалостная война забрала его.

Месяц назад семья получила сообщение, что Максим пропал без вести, а теперь поступило трагическое известие о гибели воина.

Мужчина служил в должности оператора беспилотных летательных аппаратов отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода ударных беспилотных систем. Солдат Годованюк Максим Антонович погиб смертью храбрых 1 января 2026 года в Донецкой области.

"Ответственность и порядочность Максима притягивали к себе таких же положительных и легких на подъем людей. Защитник обладал множеством лучших человеческих добродетелей, был наделен человечностью и мужеством, умением быть хорошим другом, сыном, братом и лучшим побратимом", – пишет мэр о погибшем защитнике.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что с момента начала полномасштабной войны Украина потеряла 55 тысяч своих защитников. Глава государства впервые за долгое время озвучил официальное количество погибших украинских военных в войне против России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб нацгвардеец из Киевской области Александр Кудрицкий. Жизнь защитника оборвалась 26 января на Харьковщине.

Также на войне погиб молодой защитник из Тернопольской области. Николай Музычка стал на защиту Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Уже на востоке он встретил свою любовь. Недавно женился и стал отцом.

