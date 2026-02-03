Недавно женился и стал отцом: на войне погиб молодой защитник из Тернопольщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Тернопольской области Николай Музычка. Недавно мужчина женился и стал отцом.

Видео дня

Николай встал на защиту страны с начала полномасштабной войны. Об этом сообщили в школе, где учился погибший воин.

Отдал жизнь за Украину

О гибели на передовой военнослужащего Николая Музычки стало известно 1 февраля. В 2017 году он закончил общеобразовательную школу в селе Рекшин. В 2022 году, в самом начале полномасштабной российской агрессии, мужчина присоединился к украинскому войску.

Уже во время войны на востоке Украины Николай встретил свою вторую половинку – Дарью. Недавно молодая пара поженилась и стала родителями.

"Николай награжден грамотами и медалями за мужество и отвагу. Ты пополнил ряды небесных войск. Легких туч, наш Николай... Ты будешь нас охранять с неба. Смотреть своим добрым и искренним взглядом. Дорого заплачено...Слишком большая цена. Вечное уважение и вечная память Герою Украины... Почивай с Богом", – говорится в сообщении администрации школы.

Напомним, в бою с врагом погиб 18-летний воин с Полтавщины. Евгений Лукаш подписал контракт с Вооруженными силами в марте прошлого года – как только достиг совершеннолетия. Важнейшее решение юноша принял, потому что, как говорят на его малой родине, понимал, что Украину надо защищать от врага.

Как сообщал OBOZ.UA, война унесла жизнь еще одного украинского защитника с Днепропетровщины. 24 января 2026 года на Харьковском направлении погиб Александр Гуренко – житель Лозоватской громады Криворожского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!