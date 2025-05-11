Экс-мер Херсона, похищенный РФ, отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленника

Бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко, которого российские оккупанты похитили весной 2022 года, отказался от обмена. В рамках одного из обменов пленными его должны были вернуть в Украину, но Николаенко уступил место тяжелобольному пленному.

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Сейчас он продолжает находиться в исправительной колонии №7 города Пакино Владимирской области РФ. Об этом сообщает портал ZMINA.

Историю похищения экс-мэра Херсона рассказала его племянница Анна Коршун-Самчук. Во время специального мероприятия в ОБСЕ, организованного Медийной инициативой по правам человека совместно с Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG), Центром прав человека ZMINA и Крымской правозащитной группой, женщина отметила, что россияне удерживают Владимира Николаенко в исправительной колонии в городе Пакино Владимирской области.

По ее словам, в этом пенитенциарном учреждении бывшего городского голову Херсона держат в бесчеловечных условиях и без оказания медицинской помощи. Также до сих пор отсутствует информация, предъявляли ли россияне Николаенко какие-либо обвинения и назначали ли наказание. Таким образом, остается неизвестно, в каком именно статусе содержат мужчину.

Освобожденные пленные рассказали племяннице, что в 2022 году его планировали обменять, но он вместо себя попросил освободить сокамерника, у которого на ноге была гангрена. Мэр Херсона боялся, что мужчина из-за тяжелого состояния здоровья может не выжить в российской тюрьме. С тех пор российская сторона не включала Николаенко в списки на обмен.

Напомним, 6 мая Украина и РФ провели новый обмен пленными. Еще 205 украинских воинов вернулись домой из российского плена. Этот обмен является пятым в 2025 году и 64-м с начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 21 апреля в Украине пропавшими без вести считались почти 63 тысячи человек. Относительно примерно 10 тысяч из них есть подтверждение пребывания в российском плену.

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