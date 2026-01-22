Едва не погиб: в Кропивницком спасли краснокнижного лебедя, который примерз ко льду. Видео

В Кропивницком занесенного в Красную книгу Украины лебедя спасли из ледяной ловушки. Птица примерзла ко льду из-за перебитого крыла и не могла самостоятельно освободиться.

Видео дня

По данным медиа, лебедей, которые оказались на грани гибели, заметили прохожие. Они позвали на помощь спасателей ГСЧС и зооволонтеров.

К сожалению, из трех птиц, которые нуждались в помощи, спасения дождался только один. Двое других лебедей погибли, один еще до приезда спасателей, другой позже от истощения.

Спасенную птицу зооволонтеры назвали Мироном. Сейчас ему лечат крыло и отогревают.

"Кормим его разным зерном, для сбалансированного рациона. Также даем листья салата", – рассказал о питании "пациента" зооволонтер Дмитрий.

Весной, когда холод отступит, лебедя выпустят на волю.

