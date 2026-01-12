Попал в ледяную ловушку: на Днепропетровщине спасли лебедя, который примерз ко льду. Фото

На Днепропетровщине спасатели помогли лебедю, который застрял на ледяной поверхности водохранилища. Птица примерзла крыльями ко льду и не могла самостоятельно освободиться.

Благодаря оперативности спасателей лебедь был спасен и передан волонтерам для дальнейшей реабилитации. Об этом сообщили в ГСЧС.

Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в Службу спасения "101" сегодня в 10:00. Инцидент произошел в городе Каменское на расстоянии 30 метров от берега водохранилища.

На место происшествия прибыли 6 спасателей и одна единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

С помощью резиновой лодки чрезвычайники добрались до птицы, осторожно освободили его крылья от льда и доставили к берегу. Лебедя передали местным волонтерам для дальнейшей реабилитации.

