На берегу Днепра заметили одну из самых экзотических птиц в мире. Видео

На одном из берегов Днепра заметили редкую для украинских водоемов птицу – самца утки-мандаринки. Яркая экзотическая птица находилась среди стаи других уток.

Представителя экзотического вида заметили жители Черкасс. Те, кому посчастливилось встретить непривычного для украинских рек обитателя, поделились видео в сети.

В дикой природе увидеть такую птицу – редкость, ведь они живут преимущественно в парках, зоопарках или частных хозяйствах. Однако иногда птицы таки попадают в дикую природу и поселяются в больших водоемах.

Что известно об утке-мандаринке

Утка-мандаринка – одна из самых красивых уток в мире. Ее необычная форма тела и яркое разноцветное оперение делают птицу особенно привлекательной. Название происходит из Китая, где "мандаринами" называли знатных и изысканно одетых людей.

Мандаринки весят 400–700 г и обитают преимущественно в Восточной Азии. В Китае, Японии, Корее и Дальнем Востокеутки-мандаринки поселяются вблизи лесных рек и озер и гнездятся в дуплах деревьев на высоте до 6м. Питаются они желудями, лягушками, рыбой и растительной пищей.

Именно самцы имеют яркое "радужное" оперение, которое носят почти круглый год. Зато самки скромнее по цвету: с оливково-бурыми перьями и небольшой челкой. В отличие от других уток, мандаринки не крякают, а тихо свистят или пищат.

Охота на мандаринок запрещена, в мире насчитывается более 25 тысяч пар.

