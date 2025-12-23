На берегу Днепра заметили одну из самых экзотических птиц в мире. Видео
На одном из берегов Днепра заметили редкую для украинских водоемов птицу – самца утки-мандаринки. Яркая экзотическая птица находилась среди стаи других уток.
Представителя экзотического вида заметили жители Черкасс. Те, кому посчастливилось встретить непривычного для украинских рек обитателя, поделились видео в сети.
В дикой природе увидеть такую птицу – редкость, ведь они живут преимущественно в парках, зоопарках или частных хозяйствах. Однако иногда птицы таки попадают в дикую природу и поселяются в больших водоемах.
Что известно об утке-мандаринке
Утка-мандаринка – одна из самых красивых уток в мире. Ее необычная форма тела и яркое разноцветное оперение делают птицу особенно привлекательной. Название происходит из Китая, где "мандаринами" называли знатных и изысканно одетых людей.
Мандаринки весят 400–700 г и обитают преимущественно в Восточной Азии. В Китае, Японии, Корее и Дальнем Востокеутки-мандаринки поселяются вблизи лесных рек и озер и гнездятся в дуплах деревьев на высоте до 6м. Питаются они желудями, лягушками, рыбой и растительной пищей.
Именно самцы имеют яркое "радужное" оперение, которое носят почти круглый год. Зато самки скромнее по цвету: с оливково-бурыми перьями и небольшой челкой. В отличие от других уток, мандаринки не крякают, а тихо свистят или пищат.
Охота на мандаринок запрещена, в мире насчитывается более 25 тысяч пар.
