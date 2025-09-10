'Единственный сын у матери': на фронте погиб 26-летний защитник из Винницкой области. Фото

На войне погиб защитник из Винницкой области Владимир Дудников. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания на Запорожье.

Печальную весть сообщили в Гайсинской городской громаде. Владимир был единственным сыном у матери.

"Опять черная весть разрывает сердце матери из-за потери единственного сыночка. С большой болью сообщаем о гибели молодого, крепкого красавца, гайсинчанина, солдата 423 отдельного батальона беспилотных систем "Скифские грифоны" – Дудникова Владимира Николаевича, 1999 года рождения", – говорится в сообщении.

Что известно

Защитник погиб 08 сентября 2025 года вблизи н. п. Новоивановка Пологовского района Запорожской области. В Гайсинском горсовете выразили соболезнования матери Елене Анатольевне в связи с невосполнимой потерей единственного сына.

В соцсети опубликовали диалог знакомой Владимира, которая сказала о страшном известии своей маме.

"Самый страшный диалог, участником которого я была.

Моя дочь:

– Мама, погиб наш друг из компании.

Я:

– Откуда - из Умани или из Гайсина?

Моя дочь:

– Из Гайсина. Еще вчера был в онлайне, а сегодня уже все...

Я:

– Как зовут?

Моя дочь:

– Вова Дудников, 99 года, на год от меня младше.

Боже, что делать – молчать, плакать, кричать на весь мир?

Чужое горе не болит...Единственный сын у мамы

Для меня это ужас! Как возможно уберечь такую молодежь!? Проклятая война".

В последний путь военного проведут 11 сентября

Предварительно известно, что завтра, 10 сентября 2025 года, друзья защитника будут встречать его тело в Умани и перевозить в Гайсин.

Прощание с военным состоится 11 сентября 2025 года в г. Гайсин.

В 10:00 в Храме Святого Великомученика Пантелеймона ПЦУ, что в городском парке, состоится молитвенный парастас.

В 10:45 возле храма начнется митинг-реквием, после которого в 11:10 состоится памятное шествие от храма до площади Мира.

В 11:45 в городе Гайсин пройдет прощание на кладбище и захоронение Героя на Аллее Славы с воинскими почестями.

