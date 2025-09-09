'Всегда был на позитиве': на Харьковщине попрощались с полицейским, который погиб на войне. Фото

В Харьковской области провели в последний путь полицейского Сергея Андрийчука с позывным "Малюк", который погиб на Торецком направлении. Жизнь защитника оборвал вражеский дрон.

О пути правоохранителя рассказали в Национальной полиции Украины. Побратимы поделились воспоминаниями о павшем воине.

Что известно о защитнике

С 2023 года Сергей служил в управлении патрульной полиции Харьковской области, а затем добровольцем стал в ряды боевой бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции. Там он выбрал себе позывной "Малюк".

Вместе с побратимами Сергей Андрийчук выполнял боевые задачи на Торецком направлении в составе батальона беспилотных систем.

"Он всегда был на позитиве. Добрый, справедливый, смелый. Любил пошутить, компанейский, никогда не отказывал в помощи. Каким бы тяжелым ни был выезд, он держал настроение и придавал сил другим. Был боевым и искренним, всегда рядом, всегда выручал", – вспоминают побратимы.

4 сентября 2025 года во время заезда на позицию боевая бронированная машина с группой "Малюка" попала под атаку вражеского FPV-дрона. Сергей получил тяжелые ранения. Медики боролись за его жизнь, но через несколько дней в больнице сердце бойца остановилось.

В полиции показали кадры с похорон "Малюка" – провести его в последний путь пришло много людей.

"Искренние соболезнования семье Героя. Навсегда в строю", – сказано в сообщении.

