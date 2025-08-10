Джейкоб Маршак: выдающийся ученый-экономист из Киева

Джейкоб Маршак – выдающийся экономист, работы которого были по достоинству оценены при его жизни, но полностью их значение стало понятно только в наше время. Его теории, касающиеся рыночной экономики, среднего класса, "командного духа", математического и статистического подхода к анализу экономических процессов, изложенные в его книгах, являются программными произведениями современных экономистов. К тому же Маршак – человек яркой и интересной судьбы, сменивший за свою жизнь несколько стран, благодаря чему ему удалось избежать многих опасностей, от которых пострадала значительная часть его соплеменников. А началась его личная история в конце XIX века в Украине, о чем сам ученый никогда не забывал.

Бурная революционная молодость

Джейкоб (Яков) Маршак родился в июле 1898 года в Киеве в семье известного в городе ювелира Иосифа Маршака – состоятельного человека, владеющего собственной фабрикой, расположенной в центре города. Окончив коммерческое училище, Яков поступил в Киевский технологический институт, но не окончил его – подобно многим молодым людям того времени увлекся революционными идеями и вступил в партию социал-демократов – меньшевиков. За свою политическую деятельность Яков даже провел два месяца в тюрьме, а когда оказался на свободе, то уехал на Кавказ – подальше от исторических событий, захлестнувших Украину. На новом месте – а Маршак с семьей оказался в новообразованной Терской советской республике, столицей которой стал Пятигорск, – 20-летний (!) Яков вошел в ее правительство, заняв пост министра труда. Терская республика находилась на карте недолго – через полгода она вошла в состав новой Северо-Кавказской советской республики, которая, в свою очередь, просуществовала всего полгода. Самого Якова к тому времени на Кавказе уже не было – вместе семьей он вернулся в Киев. Город в это время стал столицей Украинской народной республики – УНР, руководил которой Симон Петлюра. Шестым чувством, которое никогда его не подводило, Маршак предвидел, что долго и эта власть не продержится, поэтому уехал в Германию.

Ученый и журналист

В Берлинском университете Яков начал изучать экономику, сочетая теорию с практикой – работой экономического обозревателя в одной и ведущих немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Научная работа Маршака не осталась незамеченной – вскоре он, окончив Гейдельбергский университет, стал его приват-доцентом и написал несколько серьезных работ по экономике. Параллельно Яков женился на своей коллеге-журналистке – их брак был счастливым и продлился всю жизнь, до самой смерти ученого. Но наступило время покинуть ставшую для него счастливой Германию – как когда-то родную Украину: с приходом к власти Гитлера и установлением в стране фашистского режима, оставаться там ученому еврейского происхождения и соответствующей ему фамилией стало небезопасно. Вместе с семьей Маршак перебрался в Англию, где и превратился из Якова в Джейкоба.

Председатель Комиссии Коулза

Там ученого с радостью взяли на работу в Оксфордский университет. Результаты его деятельности оказались настолько впечатляющими, что через два года Маршак стал руководителем Оксфордского института статистики, спонсором которого выступил Фонд Рокфеллеров. С началом Второй мировой войны Маршак с семьей перебрался в Лондон, где продолжил работу – уже в качестве председателя объединяющей ученых-экономистов Комиссии Коулза. Впоследствии двенадцать ее сотрудников удостоились Нобелевской премии – правда, сам Маршак, хоть его неоднократно номинировали, так ее и не получил.

В 1960 году Маршак переехал в США и перешел на работу в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где был профессором экономики в Высшей школе менеджмента. Он возглавил самое актуальное в то время научное направление – исследование операций. На Маршака, к тому времени ставшего уже ученым с мировым именем, буквально сыпались многочисленные научные звания, безусловно им заслуженные. Он был избран членом Американской академии искусств и наук, стал научным сотрудником Американской экономической ассоциации и членом Национальной академии наук. Маршаку были присвоены почетные докторские степени Боннского, Гейдельбергского и Северо-Западного университетов. А вот президентом Американской экономической ассоциации Маршак так и не стал. На эту почетную должность его избрали заранее, в 1976 году, чтобы он смог подготовиться к ответственной миссии, но вступить в нее он не успел – 27 июля 1977 года Маршака не стало. Выдающийся ученый скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет.

Основные направления научной деятельности

Труды, которые оставил после себя Маршак, были востребованы в то время, когда он их написал, но, пожалуй, еще больше они актуальные в наши дни. О каких его теориях идет речь?

Рыночная экономика возможна при социализме

В начале своей научной деятельности Маршак испытывал серьезное влияние социал-демократических взглядов, одним из проявлений которых стало его утверждение о том, что рыночная экономика возможна не только при капитализме, но и при социализме. В то время, когда он писал свои труды, – а это была первая половина ХХ века – такие его взгляды подвергались критике со стороны других ученых, но сегодня – во время существования социалистических стран с развитой рыночной экономикой – никто в правильности выводов ученого уже не сомневается.

"Новый средний класс"

Одна из работ Маршака была посвящена "новому среднему классу" – так экономист охарактеризовал работников, занимающихся квалифицированным умственным трудом, их еще называют "белыми воротничками". Они уже не рабочие в привычном понимании этого слова, но и не буржуа, а значит, находятся посередине, то есть являются средним классом. Время и тут подтвердило правоту Маршака: в наши дни именно такие рабочие составляют большинство во всех экономических сферах.

"Командный дух"

Не меньше внимания Маршак уделял и тому, что принято называть team spirit, то есть "командному духу", которому он посвятил свою книгу "Экономическая теория команд". По его мнению, команда – это коллектив, имеющий одну профессиональную цель, но при этом каждый, кто в нее входит, смотрит на ее достижение под своим собственным углом зрения, что позволяет получать высокие показатели. Причем Маршак не только обозначил и описал это явление, но и расписал роли всех членов коллектива, особенно их участие в принятии важных решений. В наше время его исследования приобрели огромное значение – трудно найти коллектив, в котором не уделяли бы внимание развитию командного духа.

Теория стохастического дизайна

Маршак внес коррективы в экономическую науку, точнее в один из ее разделов, который называется "Исследование операций", применив к анализу экономических процессов математику и статистику. Разработанная Маршаком теория стохастического дизайна позволяет экономистам определить экономический спрос на тот или иной продукт при помощи статистических измерений.

Знающие несколько языков зарабатывают больше

Очень важные – и интересные – исследования Маршака касаются знания языков, которые он наделил экономическими характеристиками – такими как ценность, полезность, затраты и выгоды. По мнению ученого, который владел десятью (!) языками, чем больше языков знает человек, тем лучше он работает и, соответственно, зарабатывает. В наше время такое его утверждение актуально, как никогда.