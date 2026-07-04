Две страны ЕС выступили против санкций в отношении российского патриарха Кирилла: что известно

Италия присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность в связи с планами Европейского Союза ввести санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который является соратником российского диктатора Владимира Путина. В Риме встревожены возможностью применения таких мер против христианского лидера.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на трех осведомленных дипломатов ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила запретить выдачу виз патриарху Кириллу, который неоднократно одобрял и оправдывал полномасштабное вторжение России в Украину, в рамках 21-го пакета санкций ЕС против России.

Однако эта инициатива столкнулась с возражениями со стороны Болгарии, где проживает значительное количество православного населения, а также с "предостережением" –дипломатическим термином, означающим озабоченность, которую необходимо устранить, но которая не достигает уровня вето, – со стороны Рима.

По словам одного из дипломатов, озабоченность Италии исходит от Ватикана и связана с нежеланием вводить санкции против лидера христианской конфессии. Пресс-секретарь постоянного представительства Италии при ЕС отказался от комментариев по этому вопросу.

Какие еще санкции обсуждаются в ЕС

Дипломаты ЕС также обсуждают предложение о замораживании предельной цены на российскую нефть, которая в настоящее время установлена на уровне 44 долларов за баррель. Предложение из офиса Каллас заключается в том, чтобы отложить пересмотр предельной цены, который должен состояться в середине июля и который автоматически приведет к ее повышению, если не будут приняты никакие меры.

По словам дипломатов, Греция, Мальта и Кипр – страны с развитым судоходным сектором, предоставляющие услуги российским судам, – выступили против отсрочки пересмотра ценового ограничения. Ранее Греция и Мальта выразили возражения против предложения запретить оказание морских услуг российским судам, что привело к приостановке рассмотрения этого предложения.

Еще одним источником споров является предложение запретить въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим. По словам тех же дипломатов, Франция и Италия выразили обеспокоенность по этому поводу.

Как сообщал OBOZ.UA, Болгария угрожает наложить вето на новый пакет санкций Европейского Союза против России. Правительство страны, в частности, требует исключить из санкционного списка российскую компанию "Лукойл". Причиной называют то, что ограничения якобы могут негативно повлиять на болгарскую экономику.

Еще одной причиной несогласия Софии стали санкции против представителей Русской православной церкви. Там заявили, что Болгария не поддерживает ограничения в отношении высокопоставленных деятелей РПЦ, в частности патриарха Кирилла.

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