Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России: почему решили воспользоваться правом вето

Болгария угрожает наложить вето на новый пакет санкций Европейского Союза против России. Правительство страны, в частности, требует исключить из санкционного списка российскую компанию "Лукойл". Причиной называют то, что ограничения якобы могут негативно повлиять на болгарскую экономику.

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Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает Reuters. Также Радев объяснил свою позицию на странице в Facebook.

Впрочем, несмотря на критику санкционной политики, Радев заверил, что Болгария не будет блокировать решение Евросоюза о вступлении Украины. По его словам, София будет поддерживать этот переговорный процесс.

Что не устраивает Болгарию

По словам Радева, новые санкции могут нанести ущерб болгарской экономике. Прежде всего он указал на риски для работы российской компании "Лукойл", которая владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Болгарии – в Бургасе – и является одним из крупнейших продавцов топлива в стране.

"Существует значительный риск для деятельности "Лукойла". Мы хотим, чтобы его исключили из списка", – сказал болгарский премьер.

Кроме того, он заявил о возможных проблемах с поставками запасных частей для Софийского метрополитена и удобрений. "Все эти вопросы должны быть решены в рамках решающих органов ЕС. Каким образом эти санкции до сих пор остановили войну? И каким образом они вообще помогли миру?" – заявил Радев.

Болгария выступила против санкций в отношении патриарха Кирилла

Еще одной причиной несогласия Софии стали санкции против представителей Русской православной церкви. Радев заявил, что Болгария не поддерживает ограничения в отношении высокопоставленных деятелей РПЦ, в частности патриарха Кирилла (Владимира Гундяева).

"Эта война уже вышла за пределы окопов. Она выходит за пределы экономики и энергетики, мы видим ее влияние на культуру и спорт, и теперь ей остается только поглотить религию", – сказал он.

Что известно о новых санкциях ЕС

Евросоюз расширил санкционный список против России, добавив в него 34 физических лица и 47 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, "теневым флотом" нефтяных и газовых танкеров и деятельностью по оказанию политического влияния. Среди новых фигурантов санкционного списка оказались и представители российской православной церкви.

Кроме того, ЕС в ближайшее время планирует представить 21-й пакет санкций против России, который станет одним из самых масштабных и будет направлен прежде всего на банковский сектор и криптоплатформы. Под новые ограничения могут попасть до 90 российских банков и десятки финансовых сервисов, что существенно усилит экономическое давление на Москву.

Под санкции может попасть более половины российских кредитных учреждений, имеющих международные связи и работающих с внешними финансовыми операциями. Для банков, которые попадут в новый список, предусмотрены жесткие меры, в том числе:

замораживание активов;

запрет на финансовые операции;

ограничение транзакций;

запрет на сотрудничество с европейскими структурами;

дополнительные ограничения для руководства и связанных лиц.

Кроме того, Европейская комиссия планирует отдельно запретить проведение транзакций с 35 российскими банками, что еще больше затруднит их работу на международных рынках. Особое внимание ЕС уделяет борьбе со схемами обхода санкций через цифровые активы.

Как сообщал OBOZ.UA, санкции, введенные ЕС против России ранее, уже нанесли бюджету страны-агрессора ущерб в размере 1,2–1,5 трлн долларов. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что экономические потери вынуждают российского диктатора Владимира Путина прибегать к нападениям на мирных украинцев.

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