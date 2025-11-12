Два знака зодиака примут решения, которые изменят их судьбу
Ближайшие дни могут стать поворотным моментом для двух знаков зодиака. Им придется принимать решения, которые изменят их дальнейшую жизнь.
Перед выбором предстанут Скорпион и Весы, пишет Madeinvilnius. Приняв осознанное решение, которое соответствует их ценностям, для них начнется новый этап.
Скорпион
Скорпионам стоит оставите то, что исчерпывает вашу энергию, пойти в новом направлении, где вы чувствуете рост. Вы можете изменить направление в работе, освободиться от эмоционально изнурительных ситуаций или принять решение относительно отношений – "остаться" или "закончить сейчас". Возможно, вы возьмете на себя больше обязанностей.
Астрологи советуют доверять своей интуиции, чтобы идти в правильном направлении. Прежде чем принимать решение, напишите два списка – что это направление дает и что оно забирает через 6 месяцев.
Весы
Весам придется четко определить свои границы и действовать согласно собственных ценностей. Ваши решения могут повлиять на партнерские отношения, сотрудничество или юридические/финансовые сделки. Вы будете определять, надо ли что-то продолжать делать, изменить условия или прекратить партнерство. Переговоры потребуют вашего четкого "да" или "нет". У вас будет возможность найти новый баланс между работой и личной жизнью.
Создайте тест из трех критериев: "соответствует ценностям", "обеспечивает рост", "защищает границы". Если по крайней мере 2 из 3 – "да", принимайте решение.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.