Два "энергетических вампира" согласно знаку зодиака: в ними лучше не разговаривать

Часто люди устают после пятиминутного разговора с некоторыми людьми больше, чем за целый рабочий день. Но, это совсем не значит, что эти люди плохие, они просто имеют в своей натальной карте асцендент часто в Скорпионе.

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Астрологи говорят, а более детально об этом пишет madeinvilnius, что все же есть прямое влияние знака Зодиака человека на его характер, а также на то, насколько конфликтным является человек и может ли вампирить других.

Скорпион

Если у Скорпиона плохое настроение, об этом обычно знают все окружающие.

Люди этого знака очень остро переживают эмоции. Они редко делают что-либо поверхностно – если они злятся, то делают это с силой, если любят, то делают это от всего сердца. Проблема в том, что их эмоциональная интенсивность часто передается окружающим.

После долгого разговора с раздраженным Скорпионом человек может почувствовать усталость, даже не прилагая особых усилий.

Рак

Раки часто даже не замечают, сколько эмоциональной энергии они требуют от окружающих. Они очень чувствительны, поэтому часто ищут поддержки, понимания и внимания. Когда в жизни возникают проблемы, Раки склонны обсуждать их и долго анализировать.

В результате самые близкие люди порой становятся не только друзьями или партнерами, но и постоянными психологами.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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