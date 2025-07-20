'Дуже дякую' или 'велике дякую': как говорить правильно

Формулы благодарности советуют изучать одними из первых в любом языке – они позволяют произвести прекрасное первое впечатление во время общения. Но ирония в том, что носители украинского языка часто сами неправильно пользуются ими.

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На это обратила внимание своих подписчиков радиоведущая и блогер Оля Багний. В своем TikTok она объяснила, как нужно выражать большую и искреннюю благодарность, чтобы не наделать при этом ошибок.

Для начала мысленно представьте, что вы от всего сердца благодарите кого-то за что-то. Какой формулировкой вы воспользуетесь? Вполне вероятно, вы скажете "дуже дякую" или "велике дякую". Нюанс в том, что одна из этих формул украинскому языку присуща, а другая является ошибкой.

Итак, говорить стоит "дуже дякую", а вот словосочетание "велике дякую" использовать не стоит и лучше его вообще забыть. Ключ к пониманию здесь кроется в том, что украинское слово "дякую" по части речи является глаголом. А лексемы, обозначающие действие, по правилам нашего языка, не сочетаются с прилагательными, как, например, слово "великий". Вместо этого, чтобы описать характеристику глагола, мы используем наречия: "сильно натисну", "швидко побіжу", "далеко кину".

Именно поэтому говорить "велике дякую" будет неправильно. Лучше воспользоваться такими формулами:

дуже дякую;

щиро дякую;

сердечно дякую;

красно дякую;

покірно дякую.

И еще один важный нюанс: глагол "дякую" в украинском языке употребляется только с существительным в дательном падеже. И никогда не употребляется с родительным. Обороты вроде "дякую тебе", "дякуємо вас" являются калькой с русского языка и употреблять их не рекомендуется. Правильно говорить:

дякую тобі;

дякуємо вам;

висловлюємо вам подяку.

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