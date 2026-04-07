'Думал, будут пытать': пленный россиянин рассказал, как украинские пограничники спасли ему жизнь. Видео

Украинские защитники на Южно-Слобожанском направлении взяли в плен российского захватчика Станислава. Россиянин до сих пор остается удивленным – как его спасли украинцы, как рискуя собственной жизнью его спасли украинцы, почему его не пытали и тому подобное. Даже общение без употребления обсценной лексики Станиславу показалось странным.

Пленили Станислава и его "товарища" пограничники из бригады "Гарт". Они и обнародовали видео с озадаченным оккупантом.

История Станислава

История этого российского захватчика стандартная. По его словам, Станислав подписал контракт с российской армией, надеясь отсидеться в тылу. Однако после двухнедельных учений, "за употребление алкоголя" его перевели в пехоту и направили в штурмовую группу.

В штурм на Южно-Слобожанском направлении Станислав с напарником шли, очевидно, вдвоем, но до назначенной им точки не добрались. Аэроразведчики бригады "Гарт" обнаружили захватчиков, передали координаты своим побратимам, и обоих оккупантов взяли в плен.

Шокированный захватчик

То, что происходило дальше, стало для Станислава настоящим шоком, считают пограничники. И это неудивительно – даже на допросе, который длился уже после пленения, россиянин выглядит полностью озадаченным.

И на вопрос пограничников, что он забыл на нашей земле, россиянин так и не смог дать вразумительного ответа.

Разговоры без мата

"И что меня удивило: надо же было бежать с того места (где взяли в плен, – OBOZ.UA), чтобы там свои же, так сказать, наши минометчицы не обстреляли. Так они (украинцы, – OBOZ.UA) сами мне помогали тащить моего товарища, потому что ему все становилось все хуже и хуже. Так они сами помогли мне дотянуть его. Я не ожидал такого", – рассказал Станислав.

Еще одним шоком для него стало то, что после пленения россиянина накормили.

"А я слышал, что когда попадаешь к украинцам в плен, то все, тебе конец. Там издевательства, там пытки. А здесь – помогли сами, не боясь, что сейчас минометчики откроют огонь, вытащить человека. Плюс пришли без мата. Были только вопросы, что я здесь делаю, зачем – понятные, вполне логичные вопросы", – говорит захватчик.

Южно-Слобожанское направление – это официальное название Харьковского направления (введено Генштабом ВСУ с июня 2025 года), включает приграничные районы Харьковщины, в частности Вовчанск и Двуречанское, где происходят интенсивные штурмы врага.

Другие истории захватчиков

