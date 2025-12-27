Дрон попал в блиндаж: на войне погиб Герой из Буковины. Фото

В Черновицкой области 27 декабря состоялось прощание с военнослужащим Степаном Татарином, который погиб в результате удара российского FPV-дрона. Защитнику было 28 лет, он выполнял боевое задание на Харьковщине.

Видео дня

Об этом сообщил Черновицкий областной совет; Мамаевская община. Информацию о прощании с военным опубликовали на Facebook странице.

Солдат Степан Татарин погиб 15 декабря 2025 года вблизи села Андреевка Харьковской области. Во время выполнения боевого задания вражеский FPV-дрон попал в блиндаж, в котором находился военный.

Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Защитник проходил службу в воинской части А4118. О гибели воина сообщили в Черновицком областном совете, а также в Мамаевской общине, откуда он был родом.

Прощание со Степаном Татарином состоялось 27 декабря в 11:00 в селе Коростувата. Община призвала жителей присоединиться к церемонии, чтобы достойно провести воина в последний путь и почтить его память.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Роман Куликов. Сердце мужественного украинца остановилось 26 декабря 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!