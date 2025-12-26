Погиб в бою за Украину: на Киевщине попрощаются с военным Романом Куликовым. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Роман Куликов. Сердце мужественного украинца остановилось 26 декабря 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"И снова разрываются сердца. Солдат Роман Куликов, стрелок-помощник гранатометчика механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты. Погиб 26 декабря 2024 года, в бою за Украину, ее свободу и независимость в зоне проведения активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Романа Григорьевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 27 декабря в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

