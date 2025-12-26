УкраїнськаУКР
русскийРУС

Погиб в бою за Украину: на Киевщине попрощаются с военным Романом Куликовым. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,3 т.
Погиб в бою за Украину: на Киевщине попрощаются с военным Романом Куликовым. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Роман Куликов. Сердце мужественного украинца остановилось 26 декабря 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"И снова разрываются сердца. Солдат Роман Куликов, стрелок-помощник гранатометчика механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты. Погиб 26 декабря 2024 года, в бою за Украину, ее свободу и независимость в зоне проведения активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Романа Григорьевича", – говорится в сообщении.

Погиб в бою за Украину: на Киевщине попрощаются с военным Романом Куликовым. Фото

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 27 декабря в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!