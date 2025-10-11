Дожди не прекратятся? Синоптики дали прогноз на воскресенье в Украине. Карта

В Украине в воскресенье, 12 октября, синоптики прогнозируют переменчивую погоду с прохладными ночами и умеренными дневными температурами. Октябрь продолжает демонстрировать характерную осеннюю нестабильность.

В некоторых регионах возможны кратковременные дожди, в других – облачно с прояснениями без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На севере ночью ожидается облачно с прояснениями, без осадков, температура от +5° до +7°C, северо-западный ветер 5–10 м/с. Днем воздух прогреется до +11°...+13°C, ветер усилится до 7–12 м/с.

На востоке ночью возможен небольшой дождь, температура от +7° до +9°C, ветер северо-западный 5–10 м/с. Днем дождь будет частично, температура поднимется до +14°...+16°C, ветер 7–12 м/с.

На юге ночью и днем погода будет облачной с прояснениями, без осадков, температура ночью +8°...+10°C, днем +13°...+15°C, западный ветер 5–12 м/с.

На западе страны сохранится облачность с прояснениями и небольшими дождями, температура ночью +7°...+9°C, днем +11°...+13°C, северо-западный ветер 7–12 м/с.

