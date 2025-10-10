Прекратятся ли дожди на выходных в Украине: синоптики дали прогноз. Карта

Выходные принесут Украине переменную облачность и умеренные температуры. Местами ожидаются кратковременные дожди .

Ветер северо-западный, местами порывистый, поэтому на открытых пространствах следует быть осторожными. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 11 октября

На западе страны ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди. Температура днем поднимется до 12... 13°C, ночью опустится до 6... 7°C.

В центральных областях небо также будет облачным, возможны кратковременные дожди, дневная температура будет колебаться в пределах 10... 14°C.

На востоке осадков практически не ожидается, днем воздух прогреется до 12... 15°C, а ночью остынет до 6... 10°C.

На юге облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, дневная температура достигнет 13... 17°C, ночная опустится до 8... 12°C.

Прогноз погоды на 12 октября

Погода во всех регионах страны постепенно стабилизируется. На западе и в центре осадки маловероятны, небо будет облачным с прояснениями, дневная температура будет колебаться от 11 до 14°C, ночью – 5... 10°C.

На востоке и юге Украины облачно с прояснениями, осадки не ожидаются, днем 12... 16°C, ночью 6... 12°C.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 10 октября синоптик Наталья Диденко прогнозирует прохладную осеннюю погоду с порывистым северо-западным ветром. По ее словам, атмосферные фронты и близость циклона принесут типичную погоду поздней осени. Поэтому стоит брать зонты, надевать теплую одежду и удобную обувь, ведь на дорогах возможны лужи и грязь.

