Дождь, ветер и потепление до +13 градусов: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 6 февраля

Погода в Украине во вторник, 6 февраля, будет пасмурной и влажной в большинстве областей. Существенных осадков не прогнозируют только на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области. При этом в некоторых регионах ожидается потепление до +13 градусов, а на Одесщине местами будет до +17.

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Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. По данным синоптиков, также во вторник возможны порывы ветра, в частности на западе и юго-западе порывы до 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат до 30 метров в секунду – объявлен I уровень опасности (желтый).

Температура воздуха днем в южных областях поднимется до +13 градусов, а в Одесской области – до +17. Ночью на юге прогнозируют +3...+7 градусов.

В западных регионах Украины также будет тепло и кое-где солнечно. Днем столбики термометров будут показывать +9...+13, а ночью +2...+6. На севере синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, температура днем до +4, ночью от 0 до +2. В центральных областях днем +6...+9, ночью до +2 градусов.

На востоке Украины температура днем от 0 до +4, ночью от +1 до -2. Также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В столичном регионе 6 февраля также будет ветрено – ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура в Киевской области ночью +3...-2, днем до +8 градусов; в столице днем +4...+6, ночью около 0 градусов.

Значительную снеголавинную опасность во вторник синоптики ожидают на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей – объявлен ІІІ уровень.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно "прогнозу" сурка Тимки III, проживающего на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Змиевской громаде, весна придет в Украину примерно через шесть недель.

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