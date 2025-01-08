Дождь или мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на 8 января и предупредили об опасности

В Украине погода в среду, 8 января, будет облачной с прояснениями. Небольшие осадки (в основном в виде дождя) ожидаются на западе, утром и днем местами в северных, большинстве центральных и Харьковской областях.

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Ночью на Закарпатье и в Карпатах пройдет умеренный дождь с мокрым снегом. На остальной территории – без осадков. Об этом сообщили эксперты Укргидрометцентра на официальном сайте.

На дорогах запада страны местами может возникнуть гололедица.

Ветер будет южным и юго-западным, 7-12, в Карпатах, днем ​​в Крыму и на Приазовье местами порывы до 15-20 метров в секунду.

В ночь на 8 января будет примерно от -1 до +4. Днем – от +3 до +8 градусов.

На юге, Кировоградщине и Днепропетровщине ночью от +2 до +7, днем ​​от +9 до +14 тепла.

Предупреждение о гидрологических явлениях

8 января (кстати, как и 9-го) в связи с оттепелью и осадками ожидается постепенное повышение уровней воды без угрозы негативных последствий:

– на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2-1,2 метра;

– на реках суббассейнов Сяна и Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,2-0,7 метра.

– на реках Закарпатья на 0,5-1,5 метра.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко отмечала, что 8 января столбики термометров в Украине будут показывать стабильный плюс. Однако с 11-го числа на смену теплому воздуху придет похолодание.

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